bauma 2025: Brech- und Siebtechnik von Mesda

Premiere in München: Die Mesda Deutschland GmbH & Co. KG präsentiert sich erstmals mit drei raupenmobilen Aufbereitungsanlagen auf dem bauma-Messestand des asiatischen Marktführers Guangxi Mesda Group Co. Ltd: den Horizontal-Prallbrecher F12E, den ES-Backenbrecher J11H und die Horizontal-Siebanlage S12E.

Als High-End-Lösungen kombinieren die Anlagen Leistungsfähigkeit mit hoher Energieeffizienz und einer optimierten Transportierbarkeit. Sie sind optimal auf die Anforderungen im Steinbruch, in der Recyclingindustrie oder in mittelgroßen Minen ausgelegt.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden Lösungen an die Hand zu geben, die ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen“, sagt Mesda-Deutschland Geschäftsführer Enrico Kallmeyer. „Mit unseren hybrid- und vollelektrisch betriebenen Anlagen bieten wir klimaschonende Lösungen, die nicht nur Betriebskosten senken, sondern auch den CO₂-Fußabdruck signifikant reduzieren.“

F12E: Leistung und Wirtschaftlichkeit kombiniert

Mit dem Horizontal-Prallbrecher F12E präsentiert Mesda eine Lösung, die sich nicht nur durch eine hohe Leistung auszeichnet, sondern auch flexibel auf die Bedürfnisse von Anwendern eingeht – ganz gleich ob im Steinbruch, in der Recyclingindustrie oder bei mittelgroßen Rohstoffbetrieben.

Die 18 Tonnen schwere Mesda I260 Brecherkammer ist das Herzstück des Modells und sorgt für höchstes Reduktionsvermögen. In Kombination mit dem aktiven Doppeldecker-Vorsieb, das den größtmöglichen Anteil an Feinmaterial bereits vor dem Brechprozess aussiebt, ermöglicht die neue Anlage eine saubere und kostensparende Aufbereitung. Der Vier-Leisten-Rotor hebt den F12E mit Blick auf die Zerkleinerungsleistung deutlich von anderen Maschinen seiner Klasse ab. Dies liegt an seinem Schlagkreis-Durchmesser von 1.270 Millimetern, dem Schlagleistengewicht von über 400 Kilogramm je Leiste und dem daraus resultierenden hohen Schwungmoment. „Nachhaltigkeit ist längst ein zentraler Aspekt in der Branche“, erklärt Kallmeyer. In München präsentiert Mesda mit der vollelektrischen Plug-In-Version des F12 eine beinahe emissionsfreie Lösung für Natursteinbetriebe, Recyclinganwendungen und Rohstoffgewinnung.

J11H: Kompakt und effizient bei hohem Feinanteil

Die Besonderheit des raupenmobilen Einschwingen-Backenbrechers J11H liegt in der Kombination mit einer aktiven Vorsiebmaschine, wodurch häufig verunreinigte Aufgabematerialien bereits vor dem eigentlichen Brechen gründlich von den Feinanteilen befreit werden. „So erzielt die Anlage ein optimales Brechergebnis. Besonders bei einem hohen Anteil an Vorsiebmaterial im Aufgabegut“, sagt Kallmeyer.

Neben der abgestuften Doppeldecker-Vorsiebmaschine überzeugt die Mesda-Lösung mit einer besonders großen Brechmaulöffnung von 1.160 x 750 Millimetern. Dank der optimierten Brechraum-Kinematik bietet der J11H ein herausragendes Einzugsverhalten und ein überdurchschnittliches Reduktionsvermögen. Punkten kann der Backenbrecher auch mit seiner im Verhältnis zur Größe und Ausstattung guten Straßentransportabilität, mit denen die Anlage ins europäische Lichtraumprofil passt und so schon auf dem Weg zum Steinbruch Kosten spart.

„Als diesel-elektrisches Hybridmodell bietet der Backenbrecher J11H eine hohe Flexibilität für Anwender, da er sowohl mit Strom oder konventionell mit Dieselmotor betrieben werden kann“, erklärt Kallmeyer. Entsprechend Abgasnorm Tier V erfüllt der besonders sparsame Antrieb die hohen europäischen Emissionsstandards.

S12E: Zukunftsorientierte Siebtechnik

Auch die mobile Dreiwellen-Horizontal-Siebmaschine S12E ist speziell auf die Anforderungen des europäischen Marktes ausgelegt. Für anspruchsvolle Schüttgüter wie Edelsplitte oder spezielle Körnungen stellt sie optimale Verarbeitung bei gleichzeitig hoher Leistung sicher. Mit der S12E erhalten Anwender, die bisher auf stationäre Lösungen setzten, eine mobile Lösung bei besonders genauer geforderter Qualität und hoher Durchsatzleistung. Wie alle Mesda-Anlagen für den europäischen Markt ist auch die S12E CE-konform und vom TÜV Rheinland zertifiziert. Sie ist optimal in das Mesda-System integriert und ermöglicht eine flexible Kombination mit anderen Maschinen des Herstellers.

Ein besonderes Merkmal der S12E ist ihr vollelektrischer Plug-in-Betrieb. Im Vergleich zu hydraulischen Systemen bietet der elektrische Antrieb einen verbesserten Wirkungsgrad und reduziert Energieverbrauch und Kosten. „In Verbindung mit der hohen Leistung machen diese Eigenschaften die S12E zu einer zukunftsorientierten Lösung in der Baustoffindustrie und im Mining“, betont Kallmeyer.

Quelle: Mesda Deutschland GmbH & Co. KG