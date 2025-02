Flexco Europe auf der bauma: Lösungen für Förderbandanlagen

Mehrwert für alle Bandanlagenbereiche.

Vom 7. bis 13. April findet in München die bauma statt. Flexco Europe zeigt auf seinem 116 Quadratmeter großen Stand verschiedene Neuentwicklungen, mit denen sich die Effizienz von Förderbandanlagen deutlich steigern lässt – von innovativen Werkzeugen und Verbindern bis hin zu Förderbandabstreifern mit smarten Hartmetallklingen oder Förderbandstützbalken – in allen Belangen etwas Neues mit deutlichem Mehrwert für Betreiber von Förderbandanlagen.

In München stellt Flexco Europe ein neues Werkzeug der 900er Serie vor, welches zwei Anwendungen in einem abdeckt und mit dem sowohl geschnitten als auch gehobelt werden kann: Der Nutzer kann Bänder mit Stärken bis 38 Millimeter und Breiten je Ausführung von 600 bis 2.100 Millimeter präzise schneiden. Die in das Profil eingeklemmte Schneidklinge stellt einen rechtwinkligen Schnitt sicher. Das Besondere: Beim Bearbeiten ist die Klinge komplett umschlossen. Dies minimiert die Verletzungsgefahr deutlich. Dadurch, dass der Anwender mit dem Werkzeug das Band gleichzeitig auch hobeln kann, ermöglicht dies eine schnellere und einfachere Bandbearbeitung. Die gewünschte Dicke lässt sich sehr leicht einstellen. Die Acht-Punkt-Klemmknöpfe ermöglichen zudem eine bequeme Bedienung.

FXC Stahlseilgut-Verbindungssystem

Auch das mechanische Verbindungssystem für Stahlseilgurte, das sowohl für temporäre Verbindungen als auch für das Aufziehen eines Stahlseilgurts auf das Förderbandsystem entwickelt wurde, wird von Flexco in München präsentiert. Das FXC Stahlseilgut-Verbindungssystem kann bei einem erheblichen Gurtschaden im Notfall sofort installiert werden. Dies ermöglicht die schnelle Wiederinbetriebnahme der Förderbandanlage, und die Ausfallzeit wird auf ein Minimum reduziert. Die erforderliche Vulkanisation für die Wiederherstellung einer dauerhaften Verbindung des Förderbandes wird dadurch planbar und kann zu einem produktionsunkritischen Zeitpunkt erfolgen.

Portfolio um Förderbandstützbalken erweitert

Hängt ein Gurt zwischen den Umlenkrollen durch, kann vermehrt Staub austreten. Dies gefährdet die Umwelt und kann außerdem eine ungleichmäßige Abnutzung der Abdichtungslippe zur Folge haben. Weil dadurch das Seitenabdichtungssystem nicht mehr seinen Zweck erfüllen kann, muss dieses gegebenenfalls regelmäßig nachgestellt oder gar ersetzt werden. Um dem zu begegnen, hat Flexco Europe sein Portfolio um Förderbandstützbalken erweitert: Sie sorgen dafür, dass das Förderband an das Seitenabdichtungssystem gedrückt wird und so deren Funktionalität sichergestellt ist. Die Förderbandstützbalken lassen sich einfach an die bestehende Förderbandstruktur anschrauben oder anschweißen und mit den entsprechenden Höhen- und Winkeleinstellungen an die jeweiligen Anforderungen der Förderbandanlagen anpassen.

CBS-Sekundärabstreifer

Im Bereich der Förderbandabstreifer präsentiert Flexco Europe auf der Messe den CBS-Sekundärabstreifer. Dieser ist mit einem durchgehenden Abstreifblatt ausgestattet, das für eine exzellente Reinigungseffizienz und geringen Wartungsaufwand sorgt. Das hochbelastbare Blatt verfügt über eine Stahlstruktur mit einer Polyurethan-vergossenen Hartmetall-Vorderkante, was den Abstreifer besonders robust macht.

Online-Plattform Elevate

Eine besondere Präsenz auf dem Messestand bekommt die Online-Plattform Elevate. Über die an Förderbandabstreifern angebrachten Geräte werden Daten gewonnen, die Betreiber in Echtzeit, per App oder über ein Dashboard, ortsunabhängig abrufen können. Die Elevate-Produktfamilie bekommt dabei weiteren Zuwachs. So stellt Flexco Europe erstmals „smarte“ Hartmetallklingen vor. Damit können über entsprechende Sensoren Rückschlüsse auf den Verschleiß der Hartmetallklingen an Förderbandabstreifern gezogen werden. Der Mehrwert des Elevate Systems wird dahingehend nochmal gesteigert, sodass zukünftig eine noch bessere Planung von Servicemaßnahmen möglich ist.

Flexco Europe auf der bauma: Halle B2, Stand 227.

Quelle: Flexco Europe GmbH