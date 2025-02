Volvo Trucks auf der bauma: Neue Lkw und Technologien unterstützen den Weg zu null Emissionen

Volvo Trucks wird auf der bauma 2025 in München seine Entschlossenheit unter Beweis stellen, den Transport in der Bauindustrie zu dekarbonisieren. Der Fahrzeughersteller wird sein breites Angebot an Produkten und Technologien präsentieren, die heute und morgen nachhaltigere Transporte ermöglichen.

Volvo Trucks wird auf der bauma neben Lkw mit batterieelektrischem und brennstoffzellenelektrischem Antrieb auch über Lkw mit Verbrennungsmotoren sprechen, die mit erneuerbaren Kraftstoffen wie Biogas betrieben werden. Diese Antriebstechniken sind Teil der Drei-Wege-Strategie des Unternehmens, um bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und der Bauindustrie sowohl jetzt als auch in Zukunft einen nachhaltigeren Transport zu ermöglichen.

Führend in der Elektrifizierung für das Bauwesen

Volvo ist weltweit führend im Bereich der batterieelektrischen Lkw mit einem Marktanteil von 51 Prozent in Europa und 40 Prozent in Nordamerika. Insgesamt hat das Unternehmen mehr als 4.900 Elektro-Lkw ausgeliefert, viele davon an Kunden in der Bauindustrie. Das Unternehmen hat 2019 mit der Serienproduktion von Elektro-Lkw begonnen. Mit dem heutigen Produktportfolio können alle Bautransporte dekarbonisiert werden: zum Beispiel durch den Einsatz elektrischer Transportfahrzeuge, Transportbetonmischer, Betonpumpen, Kipper, Kranwagen und Absetzkipper. Auf der bauma werden Volvo Trucks sowohl auf dem eigenen Stand als auch auf den Ständen einiger Kunden ausgestellt.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das breiteste Angebot an Elektro-Lkw für die Bauwirtschaft haben. Eine Bauunternehmerin oder ein Bauunternehmer kann fast jeden Lkw in einer elektrischen Version von Volvo kaufen und sich sicher sein, dass dieser eine hervorragende Produktivität und Leistung bietet“, sagt Roger Alm, President Volvo Trucks.„Transporte mit elektrischen Fahrzeugen eignen sich sehr gut für das Baugewerbe, da sie keine Abgasemissionen und viel weniger Lärm verursachen. Das ist gut für die Anwohner einer Baustelle, für die Fahrer und die Menschen, die auf der Baustelle arbeiten, und auch für das Klima.“

Auf der bauma wird Volvo seine Fähigkeit in der Branche demonstrieren, Baustellen vollständig fossilfrei zu betreiben. Dies ist möglich, weil das Unternehmen sowohl abgasfreie Lkw als auch abgasfreie Baumaschinen in seiner Produktpalette hat. Neben elektrischen Antrieben wird Volvo Trucks auch sein Angebot an Lkw vorstellen, die mit erneuerbaren Kraftstoffen wie Biogas und HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) betrieben werden können. Alle Lkw von Volvo Trucks sind für HVO und Biodiesel B100 zertifiziert.

Volvo Trucks stellt auf der Bauma folgende Lkw aus:

Volvo FH Electric, 6×2 Absetzkipper

Volvo FMX Electric, 6×4 Dreiseitenkipper

Besucher finden den Stand von Volvo in Halle C6. Volvo wird am 8. April um 10 Uhr eine Pressekonferenz abhalten. Am 7. April um 11 Uhr werden Volvo Trucks und Putzmeister am Putzmeister-Stand in Halle B6 eine besondere Anwendung für Elektro-Lkw vorstellen. Elektrische Volvo Trucks werden unter anderem auch an folgenden Ständen ausgestellt: Liebherr, Meiller Kipper, MTS, Putzmeister und Schwing Stetter.

Quelle: Volvo Trucks

