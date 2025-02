Zeitzer Repair Café setzt Zeichen gegen Fast Fashion und stärkt das Recht auf Reparatur

Bundesumweltministerin Steffi Lemke überreicht Förderurkunde an ehrenamtliche Reparier-Initiative.

Eine Acht im Rad, ein Loch in der Hose, ein Stuhl mit gebrochenem Bein – alles nichts für den Müll, sondern ein Fall fürs Repair Café. Die ehrenamtlichen Expertinnen und Experten unterstützen beim gemeinsamen „Verarzten“ von defekten Alltagsgegenständen und sorgen dafür, dass sie länger nutzbar sind.

Mit dem Förderprogramm „Reparieren statt Wegwerfen“ unterstützt das Bundesumweltministerium ehrenamtliche Repair-Cafés und Selbsthilfewerkstätten bundesweit. Von den Mitteln können sie neue Maschinen, Werkzeuge oder Ausstattung beschaffen. Am 15. Februar übergab Bundesumweltministerin Steffi Lemke eine der ersten Förderurkunden aus dem Programm an das Repair Café in Zeitz und informierte sich vor Ort über deren Arbeit.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke: „Die Ehrenamtlichen in Zeitz sind kreativ, damit aussortierte Kleidungsstücke nicht im Müll landen: Über die Reparatur-Hilfe und Tauschbörse bekommen Textilien ein zweites Leben. Reparieren schont wertvolle Ressourcen. Das ist gut für die Umwelt und nicht zuletzt für den Geldbeutel. Denn wenn weniger Waren immer neu gekauft werden, dann müssen für ihre Herstellung auch keine neuen Ressourcen abgebaut werden. Mit dem Förderprogramm ‚Reparieren statt Wegwerfen‘ unterstützen wir ehrenamtliche Initiativen, die anderen Menschen helfen, Gegenstände länger zu nutzen. Repair-Cafés und Selbsthilfewerkstätten sind eine wichtige Stütze für das Recht auf Reparatur. Und sie sind Orte der Bürgerbeteiligung, in denen Umweltschutz aktiv gelebt wird.“

KrimZkrams Zeitz ist ein Projekt des kunZstoffe – urbane Ideenwerkstatt e.V. Seit November 2024 veranstaltet der Verein einmal monatlich das Repariercafé „Reparier ab Vier“. In gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen bringen ehrenamtliche Reparaturtalente ihr Wissen und ihre Erfahrung ein und unterstützen andere Menschen bei der Reparatur ihrer Alltagsgegenstände. Aktuell reicht das Repertoire von Holzbearbeitung über Elektro-Reparaturen bis hin zu Näharbeiten. Ab dem Frühjahr 2025 sollen auch Fahrräder repariert werden können. Mit den Fördergeldern des BMUV beschafft der Verein die für die Reparaturen notwendigen Werkzeuge und Geräte. Darüber hinaus unterhalten die Ehrenamtlichen eine Materialsammlung für Holz, Stoff, Wolle oder Papier. Und sie bieten Workshops zum Thema Upcycling, Selbermachen und Reparieren für alle Altersgruppen an.

Seit Dezember 2024 können ehrenamtliche Initiativen, die Verbrauchern die Reparatur defekter Produkte ermöglichen, eine eigene Förderung beantragen. Mit den Mitteln aus dem BMUV-Förderprogramm „Reparieren statt Wegwerfen“ können die Einrichtungen neue Maschinen, Werkzeuge oder Ausstattung anschaffen. Das Bundesumweltministerium stärkt auf diese Weise Angebote für Verbraucher, die ihre Produkte reparieren wollen anstatt sie vorzeitig zu entsorgen und neu zu kaufen.

Das Förderprogramm ist die erste Bundesförderung dieser Art. In der ersten Förderrunde stellt das BMUV insgesamt mehr als drei Millionen Euro Fördermittel für gemeinnützige Vereine zur Verfügung. Im weiteren Verlauf sollen auch Einrichtungen gefördert werden, die nicht als Verein konstituiert sind. Stand Ende Januar 2025 lagen 476 Anträge von Initiativen vor, für 256 davon wurden bereits Fördermittel bewilligt.

Quelle: BMUV (Pressemitteilung)