Fachbuch “Elastic Yarns and Textiles” – jetzt verfügbar

Herausgegeben von Jan Thiel und Thomas Gries, wird in diesem Fachbuch die Herstellung von elastischen Textilien vom Rohstoff über die Faser und das Garn bis hin zur Verarbeitung und Anwendung beschrieben und erläutert.

Auch Umweltaspekte (z. B. das Recycling elastischer Textilien) werden behandelt. Fachbeiträge aus Industrie und Forschung stellen den Stand der Technik und praxisnahe Neuentwicklungen so dar, dass Anwender aus Industrie und Handel sie marktgerecht einsetzen können. Darüber hinaus werden Auszubildende und Studierende sowie Textilfachleute angesprochen.

Unter „Textiler Elastizität“ wird in der Textiltechnik die bedarfsgerechte Bereitstellung von Dehnbarkeit und Rückstellung verstanden. Sie ist eine der wichtigsten textilen Eigenschaften, da sie sich direkt auf die Gesamtfunktionalität vieler textiler Produkte auswirkt. Es ist die textile Elastizität, die verschiedene Anwendungsbereiche in Spezial- und Massenprodukten eröffnet, insbesondere in Bezug auf Dehnung und Kompression. Viele der heute produzierten Bekleidungstextilien sowie fast alle medizinischen Textilien enthalten spezielle elastische Garne, welche die textile Elastizität ermöglichen oder verstärken. Diese Punkte werden in diesem Buch mit praktischen Beispielen illustriert.

Inhalte:

• Einführung in die elastischen Garne und Textilien (Introduction to Elastic Yarns and Textiles)

• Elastizität im textilen Zusammenhang (Elasticity in the Textile Context)

• Spinnverfahren zur Produktion elastischer Garne (Spinning Technologies for Elastic Yarn Production)

• Elastanproduktion nach Stand der Technik (State-of-the-Art Elastane Production)

• Elastische Garne aus thermoplastischen Polyurethanen (Elastic Thermoplastic Polyurethane Yarns)

• Elastische Garne aus Polyamiden (Elastic Polyamide Yarns)

• Wicklung elastischer Garne (Winding of Elastic Yarns)

• Elastische Kombinationsgarne (Elastic Combination Yarns)

• Qualitätskontrolle elastischer Garne (Quality Control of Elastic Yarns)

• Der Markt elastischer Garne (The Market of Elastic Yarns)

• Elastische Gestricke (Weft-Knitted Elastic Fabrics)

• Elastische Gewirke (Warp-Knitted Elastic Fabrics)

• Elastische Gewebe (Woven Elastic Fabrics)

• Elastische Textilien in der Färberei (Elastic Textiles in the Dyehouse)

• Elastische Garne aus erneuerbaren Rohstoffen (Elastic Yarns from Renewable Resources)

• Sortierung und Recycling elastischer Textilien (Sorting and Recycling of Elastic Textiles)

• Elastische Textilien in der Medizintechnik (Elastic Textiles in Medical Technology)

• Shape Memory Polymer Filamente (Shape Memory Polymer Filaments)

• Elastische Arbeitsbekleidung (Elastic Workwear)

Quelle: Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University