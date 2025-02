Sennebogen und Deutz Motoren – zwei starke Partner

Seit den 1950er Jahren arbeiten die beiden renommierten deutschen Hersteller, die Sennebogen Maschinenfabrik GmbH und die Deutz AG, auf dem Gebiet der Antriebstechnik für Baumaschinen und Umschlagbagger zusammen. Die Zusammenarbeit wird zur Nutzung von Synergien zwischen beiden Unternehmen ausgebaut.

Die Sennebogen Maschinenfabrik blickt als traditionelles, familiengeführtes Unternehmen auf eine 73-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Mit einem breiten Spektrum an Lösungen für die Bauwirtschaft und den Materialumschlag nimmt das niederbayerische Unternehmen in diversen Branchen eine führende Rolle ein. Mit Umschlagbaggern, Teleskopladern, Kranen und Seilbaggern bis zu einem Einsatzgewicht von 420 Tonnen bietet Sennebogen seinen Kunden mitunter die größte Vielfalt an branchen- und kundenspezifischen Lösungen.

Mit 161 Jahren Tradition ist die Deutz AG einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Antriebssystemen. Der Kölner Hersteller entwickelt, produziert, vertreibt und wartet Antriebslösungen im Leistungsbereich bis 620 kW für Off-Highway-Anwendungen. Gerade in den Bereichen Effizienzsteigerung und Emissionsreduzierung hat sich die Marke Deutz global erfolgreich etabliert und zeigt sich neben der hochwertigen Dieseltechnologie auch auf dem Sektor der Wasserstoffmotore und der Elektrifizierung sehr fortschrittlich in der Entwicklung.

Schon in den frühen Jahren wusste der damalige Seniorchef Erich Sennebogen um den guten strategischen Fit zwischen den bayerischen Maschinen und den Kölner Motoren. So baute er den damaligen Deutz 2-Zylinder Dieselmotor mit 22 PS in die frühen Seilbagger S802 und S803 ein, später erhielt der erste hydraulische Bagger von Sennebogen, der SH40, den luftgekühlten Deutz 4-Zylinder Dieselmotor mit 49 PS. Diese Antriebslösungen werden noch heute von vielen Besuchern im Erich Sennebogen Museum in den historischen Maschinen in Straubing bestaunt.

Beide Unternehmen entwickelten sich in den kommenden Jahrzehnten sehr dynamisch. Sennebogen realisierte viele Maschinen mit Deutz Motoren, auch bis zu den großen Ausführungen in Kranen, Seilbaggern und Hydraulikbaggern und lieferte diese weltweit an seine Kunden.

Sennebogen mit der Begeisterung für Technologie investiert seit Jahrzehnten in nachhaltige und energiesparende Technologien. So wird unter anderem das Energie-Rückgewinnungs-System Green Hybrid seit über zwölf Jahren zur signifikanten Senkung des Kraftstoffverbrauches erfolgreich bei Kunden eingesetzt. Elektrische Antriebslösungen realisiert Sennebogen mit großem Erfolg seit über 30 Jahren in vielen Ausführungen.

Beide Firmen, Sennebogen und Deutz, beschlossen aktuell, die Zusammenarbeit intensiver zu gestalten. Dies beinhaltet den Einbau von Deutz Dieselmotoren in ausgewählten Modellen der breiten Sennebogen Produktpalette. Die Vertriebspartner von Sennebogen in den globalen Vertriebsregionen erhalten durch das weltweite Service-Netzwerk von Deutz beste Unterstützung. Darüber hinaus wird ein Fokus der Zusammenarbeit auch auf alternativen Antriebkonzepten liegen. Batterieelektrische und wasserstoffbasierte Antriebe bieten eine nachhaltige Option für die Zukunft.

„Wir sehen viele positive Synergien in einer intensiveren Zusammenarbeit. Gerade in der Off-Highway Anwendung können wir zusammen neue, zukunftweisende Lösungen realisieren“, betont Erich Sennebogen, geschäftsführender Gesellschafter bei Sennebogen. Auch Thales Maia, CEO Deutz EMEA, freut sich über die Zusammenarbeit: „Es ist toll zu sehen, dass wir hier eine historische Kooperation zwischen zwei traditionsreichen Unternehmen neu aufleben lassen und gleichzeitig und gemeinsam technologisch voll auf die Zukunft ausgerichtet sind.“ Deutz Deutschland ist mit der Abwicklung betraut.

Quelle: Sennebogen Maschinenfabrik GmbH