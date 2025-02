Gewässerschutz und Umsetzung der Hochwasserrichtlinie: Weitere Anstrengungen erforderlich

In ihren Berichten über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, der Hochwasserrichtlinie und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie hebt die EU-Kommission die Fortschritte hervor, die in den letzten sechs Jahren bei der Verbesserung des Zustands der EU-Wasserkörper erzielt wurden. Sie identifizieren auch Schlüsselbereiche, in denen weitere Anstrengungen erforderlich sind.

Die Berichte bieten Einblicke in den Zustand der Süß- und Meeresgewässer der EU und die zu ihrer Verbesserung ergriffenen Maßnahmen sowie Maßnahmen zur Verringerung des Hochwasserrisikos. Sie bieten auch länderspezifische Informationen und maßgeschneiderte Empfehlungen, um weitere Fortschritte und eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung in ganz Europa zu unterstützen. Die in den Berichten enthaltenen Informationen werden eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der anstehenden Wasserresilienzstrategie spielen, mit der die dringendsten wasserbezogenen Herausforderungen in Europa angegangen werden sollen.

Bericht über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

In dem Bericht über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wurden mehrere positive Trends festgestellt. Die Mitgliedstaaten haben im Allgemeinen die Kenntnisse und die Überwachung der Oberflächen- und Grundwasserkörper verbessert, die Ausgaben erhöht und die Anwendung der wasserbezogenen EU-Rechtsvorschriften verbessert, obwohl es erhebliche regionale Unterschiede gibt. Die meisten Grundwasserkörper erreichen auch weiterhin einen guten quantitativen und chemischen Zustand. Allerdings sind erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die EU-Ziele in Bezug auf Süßwasserqualität und -quantität zu erreichen.

Der durchschnittliche Gesundheitszustand von Oberflächengewässern in der EU ist von entscheidender Bedeutung, da nur 39,5 Prozent einen guten ökologischen Zustand und nur 26,8 Propzent einen guten chemischen Zustand erreichen. Dies ist hauptsächlich auf eine weit verbreitete Kontamination durch Quecksilber und andere toxische Schadstoffe zurückzuführen. Auch Wasserknappheit und Dürre sind in den meisten Teilen der EU zunehmend besorgniserregend. Die EU hat den Mitgliedstaaten wichtige Empfehlungen zur Verbesserung der Wasserbewirtschaftung bis 2027 ausgesprochen.

Bericht über die Hochwasserrichtlinie

Die Bewertung der Umsetzung der Hochwasserrichtlinie zeigt deutliche Verbesserungen beim Hochwasserrisikomanagement, eine bessere Abstimmung der Ziele und Maßnahmen sowie die Berücksichtigung der Herausforderungen des Klimawandels. Die meisten Pläne enthielten jedoch keine quantitativen Ziele, was es schwierig machte, Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit des Hochwasserrisikomanagements zu ziehen.

Angesichts häufigerer und schwerer Überschwemmungen in Europa müssen die Mitgliedstaaten ihre Planungs- und Verwaltungskapazitäten ausbauen und angemessen in die Hochwasserverhütung investieren. Um dies zu erreichen, sind die Wiederherstellung von Ökosystemen und naturbasierte Lösungen sowie Vorsorgemaßnahmen wie Frühwarnsysteme und Sensibilisierungsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung.

Aufforderung zur Stellungnahme zur künftigen europäischen Wasserresilienzstrategie

Begleitend zu den Berichten veröffentlicht die EU-Kommission eine Aufforderung zur Stellungnahme, um Interessenträgern die Möglichkeit zu geben, Beiträge auszutauschen und an der Gestaltung der künftigen europäischen Wasserresilienzstrategie mitzuwirken. Die Aufforderung entspricht einer klaren Forderung nach Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich Wasser und zur Umkehrung der weit verbreiteten Verschlechterung und des strukturellen Missmanagements von Wasserressourcen und Ökosystemen in der gesamten EU. Die Aufforderung richtet sich an Vertreter aus der gesamten EU. Der Konsultationsprozess wird auch eine Konsultation der Interessenträger umfassen, die am 6. März 2025 stattfinden wird.

Position der NGO-Koalition Living Rivers Europe

„Wie viele soziale und wirtschaftliche Katastrophen sind nötig, damit die nationalen Regierungen Maßnahmen ergreifen? Die verheerenden Auswirkungen der DANA-Katastrophe (Flutkatastrophe in Spanien 2024) im vergangenen Jahr haben bereits überdeutlich gemacht, dass wir unseren Schutz vor Überschwemmungen und anderen Katastrophen, die sich mit dem Klimawandel noch verstärken werden, überdenken müssen. Unsere Widerstandsfähigkeit und Bereitschaft wird ernsthaft beeinträchtigt, wenn die Mitgliedstaaten Flüsse, Seen und Feuchtgebiete weiterhin vernachlässigen und sich weigern, die Wasserrahmenrichtlinie und naturbasierte Lösungen wirksam umzusetzen.

Die Mitgliedstaaten müssen die Wasserbewirtschaftung zu einer nationalen Priorität machen, indem sie die Wasserverschmutzung bekämpfen, den Nettowasserverbrauch dort reduzieren, wo Wasserstress herrscht, und unsere Flüsse, Seen und Feuchtgebiete schützen und wiederherstellen, die unsere besten Verbündeten bei der Wiederherstellung des Wasserkreislaufs und der Abpufferung der Auswirkungen des Klimawandels sind. Die Ergebnisse dieses Berichts sind auch ein dringender Appell an die Staats- und Regierungschefs der EU, sich zur Beibehaltung und Durchsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zu verpflichten und das Thema Wasser im Rahmen der anstehenden EU-Wasserresilienzstrategie im nächsten Mandat in alle Aspekte der EU-Politik zu integrieren.“

Quelle: EU-Umweltbüro