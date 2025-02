Spatenstich für neues Bürogebäude der Huber SE

Die Huber SE hat den Startschuss für den Bau eines neuen Bürogebäudes gegeben: Am 5. Februar, fand der symbolische Spatenstich am Unternehmenssitz in Berching statt.

Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, die Bundestagsabgeordnete Susanne Hierl und weitere Vertreter aus der Politik waren gekommen, was die Bedeutung dieses Projekts für die Huber SE und die Region unterstreicht. Auf insgesamt vier Stockwerken werden rund 200 neue Arbeitsplätze sowie eine großzügige Kantine für die Mitarbeiter am Standort eingerichtet.

Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder sagte: „Die Firma Huber investiert knapp 20 Millionen Euro in ein neues Bürogebäude und schafft rund 200 moderne Arbeitsplätze. Das ist ein starkes Bekenntnis für die Region und den Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Was diese Firma seit Jahrzehnten ausmacht, ist der Glaube an und das Vertrauen in die eigene Innovationskraft. Ich danke allen Beteiligten für das große Engagement und wünsche einen schnellen und sicheren Bau.“

Starkes Firmenwachstum

Das neue Bürogebäude wird den aufgrund des starken Firmenwachstums gestiegenen Platzbedarf decken und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine moderne Arbeitsumgebung bieten. Das Gebäude wird auf der Fläche hinter dem bestehenden Verwaltungsgebäude errichtet. Diese Fläche wird aktuell als Parkplatz genutzt. In Kürze nimmt das Unternehmen ein neues Parkhaus am Standort in Betrieb – dadurch wird der Parkplatz frei, sodass die Bauarbeiten für das Bürogebäude starten können.

200 Arbeitsplätze und 150 Plätze in neuer Kantine

Das Jahr 2025 wird ganz im Zeichen der Erdarbeiten und des anschließenden Rohbaus stehen. Auf insgesamt vier Stockwerken werden rund 200 Arbeitsplätze und eine neue Kantine mit etwa 150 Sitzplätzen entstehen. Durch die Lage ergibt sich in Verbindung mit dem bestehenden Verwaltungsgebäude und dem Forum ein einladender Innenhof, der im Sommer als großzügige Terrasse genutzt werden kann. Der Bau des neuen Bürogebäudes soll voraussichtlich 2026 abgeschlossen werden.

„Klares Bekenntnis zum Standort Berching“

Georg Huber, Vorstandsvorsitzender und Gesellschafter der Huber SE, sagte: „Der Spatenstich für unser neues Bürogebäude ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen und ein klares Bekenntnis zum Standort Berching. Mit dieser Investition schaffen wir rund 200 neue Arbeitsplätze

und können unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch bessere Arbeitsbedingungen bieten. Damit gehen wir unseren Weg des nachhaltigen Wachstums konsequent weiter. Als weltweit führendes Unternehmen in der Wasserbranche investieren wir mit dem Neubau langfristig in die Zukunft unseres Unternehmens.“

Albert Füracker, Bayerischer Finanz- und Heimatminister: „Private Investitionen in den Wirtschaftsstandort Bayern und die Wachstumsregion Oberpfalz sind ein starkes Signal für unsere Heimat und für nachhaltige Arbeitsplätze. Die Huber SE schreibt mit ihrem neuen Bürogebäude eine über 150-jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte fort. Mit der Standortwahl in Berching bestätigt die Huber SE ein weiteres Mal die Verbundenheit zur und das Vertrauen in die Region. Mittelständische Unternehmen sind das tatkräftige und innovative Rückgrat der bayerischen Wirtschaft – Dank Ihren Wachstumsimpulsen hat Bayern Zukunft! Die Bayerische Staatsregierung ist daher zu Recht stolz darauf, Unternehmen wie die Huber SE durch bestmögliche Standortpolitik zu unterstützen. Ich wünsche einen reibungslosen Bauverlauf und eine pünktliche Fertigstellung.“

Quelle: Huber SE