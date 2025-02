Vorbereitungskurs: Fachkräfte für die Kreislaufwirtschaft

Die Akademie Dr. Obladen bietet ab Juni dieses Jahres in Kooperation mit einer Trägergemeinschaft aus dem Umweltkontor Training & Beratung, der Sächsischen Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH einen neuen Vorbereitungskurs auf die Externenprüfung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft an.

Der Kurs zielt darauf ab, Stammkräfte durch gezielte Weiterbildung zu qualifizieren, um den Fachkräftemangel in der Branche effektiv zu bekämpfen. Mit einer umfassenden Schulung werden die Teilnehmenden optimal auf die Prüfung vorbereitet, die im Mai des kommenden Jahres stattfindet.

Mit der alleinigen Ausbildung neuer Fachkräfte lässt sich der steigende Personalbedarf in der Branche nicht mehr decken. Die Weiterbildung von Stammkräften ist daher ein essenzieller Baustein, um insbesondere an Wertstoffhöfen qualifizierte Mitarbeitende einsetzen zu können. Der Vorbereitungskurs bietet eine umfassende Schulung zu den relevanten Prüfungsthemen und ist speziell darauf ausgelegt, die Teilnehmenden optimal auf ihre Externenprüfung vorzubereiten.

Inhalte und Ablauf des Kurses

Der Vorbereitungskurs kombiniert praktische und theoretische Inhalte in einem flexiblen Format. In vier Doppelwochen finden die praktischen Einheiten in Dresden oder Herne statt, mit Schwerpunkten wie Stoffstrommanagement und modernen Recyclingtechnologien. Die theoretischen Inhalte werden ebenfalls in vier Doppelwochen vermittelt, jedoch vollständig online, um eine ortsunabhängige Teilnahme zu ermöglichen. Dieser hybride Ansatz sorgt für eine optimale Verbindung von theoretischem Wissen und praktischer Anwendung. Die Schulung wird von erfahrenen Fachleuten geleitet und bereitet die Teilnehmenden umfassend auf die Prüfung vor.

Zulassung zur Externenprüfung

Die Teilnahme am Kurs setzt die Zulassung zur Externenprüfung durch die zuständige Stelle voraus. Aufgrund der Bearbeitungszeit empfiehlt es sich, den Antrag frühzeitig zu stellen. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Beantragung und stellt sicher, dass alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vorliegen.

Beitrag zur Fachkräftesicherung

Die Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist eine wachsende Branche, die auf qualifiziertes Personal angewiesen ist. Mit diesem neuen Ansatz tragen die Akademie Dr. Obladen und ihre Partner aktiv dazu bei, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Branche langfristig zu stärken. Für weitere Informationen oder ein persönliches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Quelle: Akademie Dr. Obladen GmbH