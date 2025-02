Bildungsprogramm: Unternehmen auf dem Weg zu Klimaneutralität und Ressourcenschutz

Transformationsagent*innen stellten im Rahmen der Abschlussveranstaltung eigens entwickelte Betriebsprojekte vor.

Am 22. Januar 2025 fand die Abschlussveranstaltung des Bildungsprogramms trafoagent am Wuppertal Institut statt, welches im Rahmen des Modellprojekts „Betriebliche Transformationsagent*innen für Klimaneutralität und Ressourcenschutz“ (trafoagent) entwickelt wurde. Ziel des Projekts ist es, Mitarbeitende von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu Wegbereitern der Transformation hin zu klimaneutralen und ressourcenschonenden Produktions- und Arbeitsweisen zu qualifizieren. Dafür nahmen 18 Vertreter aus KMU teil, die im Rheinischen Revier und im nördlichen Ruhrgebiet ansässig sind. Nun erhielten sie ihre Auszeichnung als Transformationsagent*innen.

In den vergangenen sechs Monaten durchliefen die Transformationsagent*innen das Bildungsprogramm, welches aus zwei Phasen bestand und durch drei Präsenztagen begleitet wurde. Im Fokus des ersten Präsenztages im September 2024 standen insbesondere eine Bedarfs- und Erwartungsabfrage und die Einführung in das Thema auf dem Programm. Anschließend folgte eine sechswöchige Selbstlernphase, in der sich die Teilnehmenden anhand eines modular aufgebauten Online-Kurses Grundlagen sowie tiefergehendes Wissen aneignen konnten – etwa zu den Themen Nachhaltigkeitsmanagement, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Treibhausgas-Bilanzierung, aber auch zu Soft Skills und Projektmanagement.

Auf Basis des neu erlernten Wissens entwickelten sie Ideen für ihre Betriebsprojekte, deren Durchführung in der zweiten Lernphase erfolgte. Am zweiten Präsenztag am 28. Oktober 2024 wurden die Ideen vorgestellt, diskutiert und Lerninhalte aus der ersten Phase vertieft.

In den darauffolgenden drei Monaten wurden die Ideen umgesetzt: Die Teilnehmenden des Bildungsprogramms hatten Gelegenheit, ihre selbst entwickelten Praxisprojekte in den jeweiligen Betrieben umzusetzen. Dabei wurden sie stetig von Experten des Wuppertal Instituts und der mpool Consulting GmbH unterstützt. Dabei entstanden sehr unterschiedliche Projekte, darunter beispielsweise Berechnungen des CO2-Fußabdrucks für Produkte in der Textilindustrie, die CO2-Bilanzierung eines Industriestandorts für Baumaschinen, die Entwicklung von Weiterbildungsmaßnahmen in der Gesundheitsbranche oder ein Konzept für die nachhaltige Gestaltung eines Schulplatzes.

Am dritten Präsenztag Ende Januar 2025 stellten die Transformationsagent*innen ihre erfolgreich abgeschlossenen Betriebsprojekte am Wuppertal Institut vor und erhielten in einem feierlichen Abschluss ihre Zertifikate von Matthias Heidmeier, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

Hohe Motivation trotz Unsicherheit beim Thema Nachhaltigkeit

Die Teilnehmenden einte eine hohe Motivation für das Thema Nachhaltigkeit. Dabei stehen alle angehenden Transformationsagent*innen in ihren jeweiligen Unternehmen auch vor vielen Herausforderungen und fühlen sich oft unsicher oder sind überfordert aufgrund des komplexen Themas, bei dem so viele Zusammenhänge, Zielkonflikte und Aspekte beachtet werden müssen. Oftmals fehlt es hier an Wissen und Kompetenzen, insbesondere in KMU aufgrund der begrenzten Kapazitäten.

Mit dem Bildungsprogramm des trafogent-Projekts wird dieses Wissen und die notwendigen Kompetenzen direkt bei einem oder mehreren Mitarbeitenden im Unternehmen verankert. Die Transformationsagent*innen dienen so als Vorbild und Impulsgeber, die das Thema in der Belegschaft und Geschäftsführung vorantreiben, um so einen wichtigen Beitrag zu Klimaneutralität und Ressourcenschutz im Unternehmen zu leisten.

