Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft bewertet Jahreswirtschaftsbericht 2025

Pressestatement von BDE-Präsidentin Anja Siegesmund:

„Der heute von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vorgestellte Jahreswirtschaftsbericht 2025 hat gezeigt: Deutschland hat riesige strukturelle Probleme, die in den letzten Jahrzehnten nicht angegangen wurden. Jetzt braucht es schnellstens ein Sofortprogramm für Investitionen, Impulse für mehr Wachstum, Digitalisierung, Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung. Zugleich muss unsere Wirtschaft resilienter werden. In Zeiten stetig steigender geopolitischer Unwägbarkeiten kann man nicht Rezepte aus den 90ern als Lösung anbieten. Stattdessen muss die Kreislaufwirtschaft als strategische Rohstoffreserve in den Mittelpunkt rücken. Ohne Rohstoffe läuft nichts – und diese sichern wir uns durch konsequentes Recycling und innovative Kreislaufstrategien.

Deutschland steht vor gewaltigen wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen: von der Rohstoffsicherheit über die Vollendung der Energiewende bis hin zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Die Kreislaufwirtschaft bietet konkrete Lösungen für all diese Aufgaben. Sie ist das strategische Kernelement der deutschen Wirtschafts- und Industriepolitik.

Wir fordern die nächste Bundesregierung auf, die Kreislaufwirtschaft im Wirtschaftsressort anzusiedeln. Das ist weit mehr als ein organisatorisches Detail – es ist ein klares Signal, dass die Kreislaufwirtschaft als strategische Rohstoffreserve anerkannt wird und einen zentralen Beitrag zur wirtschaftlichen Resilienz leistet.

Die nächste Bundesregierung muss unverzüglich eine Roadmap für die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) entwickeln, die Innovationen fördert, Bürokratie abbaut und die Industrie im internationalen Wettbewerb stärkt.

Für die rund 350.000 Beschäftigten in der Kreislaufwirtschaft ist klar: Es gibt keine nachhaltige Zukunft, keine Innovationsfähigkeit, keine Rohstoffsicherheit und keine strategische Rohstoffreserve ohne Kreislaufwirtschaft.“

Der Jahreswirtschaftsbericht 2025 steht hier zum Download zur Verfügung.

Quelle: BDE