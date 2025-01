120 Städte signalisieren Interesse an Verpackungssteuer

Deutsche Umwelthilfe startet Mitmachaktion und fordert schnelle Umsetzung.

Laut Umfragen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) haben 120 Städte Interesse an der Einführung einer Einweg-Steuer. In den Umfragen aus 2024 und 2023 geben zudem fast 50 Städte an, vor allem die Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht abwarten zu wollen – darunter Städte wie Bonn, Kaiserslautern, Lübeck und Regensburg.

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtmäßigkeit kommunaler Einweg-Verpackungssteuern startet die DUH eine Mitmachaktion, um in möglichst vielen Städten und Gemeinden Verpackungssteuern einzuführen. Bürgerinnen und Bürger können der DUH unter https://l.duh.de/verpackungssteuer schnell und einfach mitteilen, bei welchen Kommunen sie Anträge zur Einführung einer Einweg-Steuer stellen soll. Die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation forderte bereits seit 2014 vehement Verbrauchssteuern für Einweg-to-go-Verpackungen und sieht in deren Verteuerung eine der wirksamsten Maßnahmen gegen unnötigen Abfall und zur Förderung klimafreundlicher Mehrwegalternativen.

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: „Die Vermüllung von Straßen, Plätzen und Parks in Städten ärgert die Menschen tagtäglich und belastet unsere Umwelt. Insbesondere Fast-Food-Ketten wie McDonald’s sind für diesen Einweg-Müll und unsere verdreckten Städte maßgeblich verantwortlich. Der Mehrweganteil bei Takeaway-Verpackungen liegt gerade bei einem mickrigen Prozent. Während die Bundesregierung untätig bleibt, können die Städte und Gemeinden sich nun selbst gegen den Einweg-Müll wehren. Durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts haben sie endlich rechtliche Klarheit, Unternehmen für deren Einweg-Müll in die Verantwortung zu nehmen und für mehr Umweltgerechtigkeit zu sorgen.

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, uns ihre Stadt oder Gemeinde zu nennen, damit wir dort schnell einen Antrag auf die Einführung einer Einweg-Verpackungssteuer stellen können. Wir erwarten insbesondere von den Städten, die uns bereits Interesse signalisiert haben, dass sie nun ernstmachen und Verpackungssteuern einführen. Jede weitere kommunale Einweg-Verpackungssteuer wird den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, eine bundesweit einheitliche Einweg-Abgabe einzuführen. In jedem Fall sollte es einen rechtlichen Rahmen geben, um die Erhebung von Einweg-Steuern in Kommunen bestmöglich auszugestalten und deren Wirksamkeit abzusichern. Hierzu werden wir in Kürze Vorschläge machen.“

Hintergrund:

Mit der Initiative „Plastikfreie Städte“ fordert die DUH Städte unter anderem auf, örtliche Verbrauchssteuern auf Einweg-Takeaway-Verpackungen zu erheben. In letzten Umfragen und Recherchen der DUH aus dem Jahr 2023 und 2024 haben mehr als 120 Städte ein ernsthaftes Interesse an der Einführung einer Steuer gezeigt.

Das Bundesverfassungsgericht hatte letzte Woche die Klage einer Franchisenehmerin von McDonald‘s gegen die in Tübingen seit Januar 2022 geltende Einweg-Steuer abgewiesen. Neben Tübingen erhebt seit 2025 auch Konstanz eine Verpackungssteuer auf Einweg-Geschirr. Die Städte Heidelberg und Freiburg bereiten sich derzeit darauf vor, eine Verpackungssteuer einzuführen.

Quelle: Deutsche Umwelthilfe (Pressemitteilung, für den Inhalt verantwortlich)