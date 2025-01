Batterien müssen entfernbar sein – Welche Anforderungen die EU BattVO stellt

Neue Leitlinien der EU-Kommission regeln die Entfernbarkeit und Austauschbarkeit von Gerätebatterien und Batterien leichter Verkehrsmittel. Der Text ist von Bedeutung für den Europäischen Wirtschaftsraum.

Am 10. Januar 2025 hat die EU-Kommission die „Leitlinien der Kommission zur Vereinfachung der harmonisierten Anwendung der Bestimmungen über die Entfernbarkeit und Austauschbarkeit von Gerätebatterien und LV-Batterien gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542“ veröffentlicht: Link

Die Leitlinien dienen der Anwendung der Bestimmungen über die Entfernbarkeit und Austauschbarkeit von Gerätebatterien und LV-Batterien gemäß der EU-Batterieverordnung und zielen auf die Umsetzung von Artikel 11 der Batterieverordnung zur Entnahme- und Austauschbarkeit von Gerätebatterien und LMT-Batterien ab. Der Text ist von Bedeutung für den Europäischen Wirtschaftsraum. Ziel ist die Vereinfachung der Regeln für Geräte- und leichte Verkehrsmittel-Batterien, die ab 2027 gelten. Dabei werden Ausnahmen, Sicherheits- und Kompatibilitätsaspekte sowie Anforderungen an Fachleute thematisiert, um nachhaltigere Produkte und Verbraucherfreundlichkeit zu fördern.

Quelle: trade-e-bility GmbH