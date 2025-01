Erfolgreiche Premiere für die KlimaZukunft Österreich

Neue Messe begeistert mit alltagsnahen Inspirationen und prominenter Unterstützung für den Klimaschutz.

Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen des Klima- und Umweltschutzes. Vom 24. bis 26. Jänner vereinte die KlimaZukunft Österreich in der Wiener Marx Halle rund 100 Aussteller und über 80 nationale sowie internationale Expertinnen und Experten, die Nachhaltigkeit ganzheitlich erlebbar machten.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr setzten mit ihrem Besuch ein starkes Zeichen für die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen im Klimabereich. Um den Besuchern konkrete Lösungen und Praxistipps aufzuzeigen, wie sie Klimaschutz einfach in den eigenen Alltag integrieren können, wurden nahezu alle Themenbereiche des Lebens behandelt.

Drei Bühnen, knapp 100 Aussteller, über 80 nationale und internationale Experten, mehr als 120 Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops zu unterschiedlichsten Umweltthemen sowie zahlreiche interessierte Besucher – das ist die Bilanz der KlimaZukunft Österreich.

Alltagsnaher Klimaschutz im Fokus

Drei Tage lang bot die Messe eine Plattform für den Austausch von Wissen, Ideen, Innovationen und Lösungen rund um das große Thema Klimaschutz. Im Rahmen umfangreicher Bühnenprogramme und zahlreicher Beratungs-Hotspots wurde den Besuchern nähergebracht, wie die Umsetzung eines umweltbewussten Lebens gelingen kann und welche Veränderungen sie konkret anwenden können.

„So viele Menschen wollen etwas für die Umwelt tun, scheitern aber daran, dass sie nicht wissen, wo sie konkret ansetzen können. Es wird also höchste Zeit, Klarheit in die zum Teil sehr komplexen Diskussionen rund um den Klimawandel zu bringen und die Themen individuell herunterzubrechen. Unser Bestreben war es daher, Expert:innen und Konsument:innen zusammenzubringen und durch diesen Austausch echte Orientierung und Inspiration für den eigenen Alltag zu bieten“, erklärt Initiatorin Doris Kraus.

„Klimaschutz funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen und wir uns gemeinsam für eine gute Zukunft einsetzen. Daher freut es mich, dass die KlimaZukunft Österreich ganz unterschiedliche Initiativen und Menschen zusammenbringt, die alle großartige Ideen für ein klimabewusstes Leben haben. Die spannenden Einblicke für die Besucher:innen und der Austausch, der hier ermöglicht wird, sind ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz!“, zeigt sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bei ihrem Besuch begeistert.

Von Energiesparen bis hin zu umweltfreundlichem Reisen

Vielfältige Themen wurden behandelt, wobei stets auch praxisnahe Tipps und konkrete Lösungen aufgezeigt wurden: Über effizientes Energiesparen in den eigenen vier Wänden und nützliche Tipps und Tricks referierte beispielsweise die Energie- und Umweltberaterin Barbara Hettegger. Petra Hirner zeigte, wie Gärten klimafit und widerstandsfähiger gegenüber zunehmenden Extremwetterereignissen gestaltet werden können. Martijn Kiers widmete sich vernetzten Verkehrssystemen, sogenannten Smart Cities, und stellte innovative Technologien für den urbanen Raum der Zukunft vor. Elina Stanek zeigte in ihrem Vortrag die Potenziale Künstlicher Intelligenz bei der Anpassung an den Klimawandel auf. Manuela Lindlpower sprach über Green Jobs und Karrierechancen in einer nachhaltigen Wirtschaft. Christian Baumgartner zeigte auf, wie klimafreundliches Reisen gelingen kann.

„Ich bin der Überzeugung, dass es eine gemeinsame politische Kraftanstrengung braucht, um das Klima zu schützen, und die Wiener Fortschrittskoalition ist sich dieser Herausforderung bewusst“, sagte der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr auf einem Podium: „Die Politik muss klare Rahmenbedingungen vorgeben, die eine erfolgreiche Energie- und Klimawende ermöglichen. Mit dem Wiener Klimagesetz, das noch dieses Jahr beschlossen wird, sind wir dabei auf einem guten Weg, um Wien bis 2040 klimaneutral zu machen.“

Ob Hauptbühne, Side Stages oder Beratungs-Hotspots – die mehr als 80 Experten sorgten für zahlreiche Impulse und teilten ihr gehaltvolles Wissen mit dem Publikum. „Die Liste der Sprecher:innen war einfach beeindruckend. Man hatte wirklich die Qual der Wahl. Die Vorträge selbst waren klasse und haben mir neben sehr viel neuem Wissen zu vielen Themen auch etliche kleine Lösungen aufgezeigt, an denen ich in meinem Alltag relativ simpel drehen kann“, sagt Susanne Stöger, eine der Besucherinnen der KlimaZukunft Österreich.

E-Bike- und E-Scooter-Teststrecke trifft auf E-Auto-Probefahrten

Zum gehaltvollen Programm zählten außerdem weitere Highlights wie eine E-Bike- und E-Scooter-Teststrecke, E-Auto-Probefahrten sowie Fashion-Shows, bei denen nachhaltige Mode von dynamischen Seniorinnen präsentiert wurde.

Quelle: KlimaZukunft Österreich