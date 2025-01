Polymer Solutions übernimmt Recycling-Standort am Main

Die Polymer Solutions GmbH, eine Tochtergesellschaft der Krall Kunststoff-Recycling GmbH, hat zum 1. Januar 2025 den ehemaligen Recyclingstandort der Mocom GmbH & Co. KG in Erlenbach am Main erworben.

Das Unternehmen nutzt die dort vorhandenen Recyclinglinien mit einer Gesamtkapazität von rund 5.500 Jahrestonnen zunächst für die Aufbereitung von Polyamid aus industrieller Verarbeitung. Geschäftsführer ist Jörn Bahr, der über 25 Jahre Erfahrung in der Kunststoffbranche verfügt.

Auf dem neuen Standort mit circa 4.000 Quadratmetern Nutzfläche wird Polymer Solutions Regranulate und Mahlgüter für die Kunststoffindustrie herstellen. Dazu Markus Krall, Geschäftsführer der Krall Kunststoff-Recycling GmbH: „Diese Aktivität leistet einen wichtigen Schritt in der Vorwärtsintegration unseres Unternehmens und zu einem weiteren Ausbau der Produktion von hochwertigen technischen Rezyklaten. Sie stärkt unsere Marktposition im Bereich des Kunststoffrecyclings. Zugleich gibt sie uns die Möglichkeit, unseren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft noch weiter zu steigern.“

Jörn Bahr ergänzt: „Unsere Geschäftspartner profitieren von vielfältigen Synergien, die sich aus dem Verbund beider Firmen ergeben. So kann Krall gemeinsam mit Polymer Solutions den gesamten Zyklus von der Sammlung über die Vermahlung bis hin zur Lieferung verarbeitungsfertiger Rezyklate aus einer Hand anbieten und die wachsenden Anforderungen des Marktes erfüllen.“

Quelle: Polymer Solutions GmbH