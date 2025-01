Ruf Maschinenbau erfolgreich nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert

Hohe Bedeutung von Qualität und Umweltschutz.

Die Ruf Maschinenbau GmbH & Co.KG, Zaisertshofen, hat Ende 2024 zwei wichtige Audit Prozesse erfolgreich bestanden. Die Zertifizierungen nach ISO 9001 und ISO 14001 spiegeln das stete Engagement des Unternehmens für Qualitäts- und Umweltmanagement wider. Geschäftsführer Roland Ruf dazu: „Wir freuen uns, dass die Zertifizierungsstelle des TÜV Saarland unsere nachhaltigen und effizienten Prozesse in dieser Richtung bestätigt.“

Ruf Maschinenbau legt schon immer großen Wert auf bestmögliche Qualität und maximale Nachhaltigkeit. Beides liegt in der DNA des Unternehmens und wird von der Geschäftsführung ebenso gelebt wie von den Mitarbeitern. Am 13. Dezember 2024 haben dies die Prüfer der TÜV Saarland Certification GmbH amtlich gemacht. „Die Zertifizierungen nach ISO 9001 und ISO 14001 waren für uns am Ende ein logischer Schritt. Mitte des Jahres 2023 haben wir in einem internen Gremium aus Führungskräften und Mitarbeitern entschieden, diese aktiv in Angriff zu nehmen und uns für die Audits vorzubereiten“, erläutert Roland Ruf.

Innerhalb von 14 Monaten gelang es schließlich, die internen Strukturen zu analysieren, wenn nötig Prozesse anzupassen und alle notwendigen Mitarbeiterschulungen durchzuführen. Eine der großen Herausforderungen war es dabei, die Prozesse so zu dokumentieren, dass sie den Anforderungen der Norm entsprechen. Im Dezember 2024 war es dann soweit: Innerhalb von vier Tagen führten die Prüfer beide Audits durch und zeigten sich am Ende sehr zufrieden.

Die Zertifizierung ist nun für drei Jahre gültig, sie sieht aber jährliche Überwachungsaudits vor, die sicherstellen, dass die Anforderungen kontinuierlich erfüllt werden. Für Ruf Maschinenbau ist das gar kein Problem, wie der Geschäftsführer klarstellt: „Wir haben uns ja nicht für die Zertifizierung entschieden, um schöne Urkunden an die Wand hängen zu können, sondern weil wir transparente Prozesse für uns und unsere Kunden gewährleisten wollen.“ Deshalb hat das Zaisertshofener Unternehmen zusätzlich ein internes Überwachungssystem etabliert, das regelmäßige interne Audits, Schulungen und die Analyse von Kennzahlen umfasst – ganz im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung.

Was steckt im Detail hinter den Zertifikaten?

Beide Zertifikate belegen die Einhaltung internationaler Standards – in den Bereichen Qualitätsmanagementsysteme (ISO 9001) und Umweltmanagementsysteme (ISO 14001). Die Anforderungen sind gleichermaßen anspruchsvoll, aber im Hinblick auf die einzelnen Schwerpunkte vollkommen unterschiedlich. So hat für die ISO 9001 zum Beispiel die stete Orientierung an den Kundenbedürfnissen und eine exzellente Führungskultur, verbunden mit Einbindung und Förderung von Mitarbeitern auf allen Ebenen einen sehr hohen Stellenwert. Ebenso wichtig ist die Pflege von guten Beziehungen zu Lieferanten.

Darüber hinaus zählt ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der auf Daten und Analysen basiert zu den Schlüsselfaktoren für das Qualitätsmanagement-Zertifikat. Das Umweltaudit ISO 14001 hat dem Namen entsprechend stets den Schutz der Umwelt im Fokus. So müssen beispielsweise die Umweltziele und -strategien durchgängig mit der Unternehmenspolitik übereinstimmen und ständig überprüft sowie bei Bedarf angepasst werden. Gleichzeitig gilt es, Ziele zur Verbesserung der Umweltleistung des Unternehmens festzulegen sowie deren Umsetzung unter anderem durch Schulungen der Mitarbeiter und Einführung von Kontrollmechanismen zu gewährleisten.

Quelle: Ruf Maschinenbau GmbH & Co.KG