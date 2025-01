Nestro Luftechnik ist Arbeitgeber der Zukunft

Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die Nestro Lufttechnik GmbH aus dem thüringischen Schkölen am 14. Januar 2025 als „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet.

Die Übergabe des Siegels durch das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIIND) unter Schirmherrschaft von Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie a. D., fand im Rahmen einer feierlichen Verleihung im Elbkuppelsaal des Hotels Hafen Hamburg vor mehr als 150 geladenen Gästen statt.

„Die renommierte Auszeichnung zeigt, wo es sich zu bewerben lohnt“, so das DIIND. Im Auswahlprozess muss jedes Unternehmen einen mehrstufigen Analyse-Prozess erfolgreich durchlaufen. Ines Woermann, Geschäftsführerin DIIND, überreichte die Auszeichnung persönlich an Marketing und Vertriebsleiter Till Uhle. „Wir freuen uns sehr, dass es uns ein weiteres Mal gelungen ist, dieses renommierte Siegel zu erhalten, mit dem wir jungen, gut ausgebildeten Menschen gegenüber die Offenheit für digitalen Fortschritt und die Zukunftsfähigkeit von Nestro Lufttechnik dokumentieren können“, sagte der Manager. Denn aktuell hat das Familienunternehmen mehrere Stellen in Schkölen zu besetzen.

Dringend gesucht werden zum Beispiel Konstrukteure, Elektrokonstrukteure oder auch Projektmanager. Interessenten können sich auf www.nestro.de/karriere ein Bild von dem Anlagen- und Maschinenbauer und den derzeit angebotenen Stellen machen und bewerben.

Quelle: Nestro Lufttechnik GmbH