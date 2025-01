Innovationen und Investitionen für Klimaschutz am Rhein

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur hat im Rahmen ihrer NRW-Innovationstour die GS-Recycling GmbH & Co. KG im Rhein-Lippe-Hafen besucht.

„Das ist Innovation made in NRW. Das Beispiel der GS-Recycling GmbH & Co. KG im Rhein-Lippe-Hafen macht deutlich, dass innovative Unternehmen in NRW die Chancen der Energiewende aktiv nutzen. Wir stehen vor großen Herausforderungen, aber auch vor der Möglichkeit, den Wandel aktiv und erfolgreich zu gestalten und den Wirtschaftsstandort zu stärken“: NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur hat im Rahmen ihrer NRW-Innovationstour auch Station in Wesel gemacht. Auf dem Gelände der GS-Recycling informierte sie sich über innovative Recyclinglösungen und nachhaltige Technologien, die Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen vereinen.

Die GS-Recycling, als Teil der KSR-Gruppe aus Sonsbeck, ist Vorreiter im Bereich der Wiederaufbereitung und Verwertung von Wertstoffen. „Unsere hochmodernen Recyclingverfahren tragen dazu bei, Rohstoffe im Kreislauf zu halten und die Umweltbelastung zu reduzieren“, erklärte der geschäftsführende Gesellschafter Guido Schmidt. Mit ihrer strategischen Lage im Rhein-Lippe-Hafen Wesel ermöglicht das Unternehmen zudem eine ressourcenschonende Logistik durch den direkten Anschluss an den Wasserweg.

Während des Besuchs aus Düsseldorf wurden auch die Herausforderungen thematisiert, die der Klimaschutz in Verbindung mit der wirtschaftlichen Nutzung des Rheins mit sich bringt. Themen wie die Anpassung der Infrastruktur an klimabedingte Extremwetterereignisse, die Förderung von emissionsarmen Transportwegen und die Integration erneuerbarer Energien standen im Mittelpunkt der Gespräche.

Der Rhein, als einer der bedeutendsten Wasserstraßen Europas, spielt eine zentrale Rolle im Güterverkehr. Durch die intensive Nutzung und das hohe Transportaufkommen besteht ein dringender Bedarf an Lösungen, die Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Effizienz vereinen. „Genau hier setzen wir als mittelständisches Unternehmen mit unserer Innovationskraft an“, betonte Schmidt. Beim Besuch der Ministerin präsentierte die GS-Recycling ihre jüngsten Entwicklungen und anstehende Großinvestitionen am Standort Wesel, darunter neue Verfahren zur Aufbereitung von Abwässern und Abgasen aus Rheinschiffen.

Schon heute sei NRW führend, „wenn es um innovative Technologien und die Umsetzung nachhaltiger Prozesse geht“, stellte Neubaur fest. „Gerade im Bereich des Recyclings leisten Unternehmen wie GS-Recycling einen zentralen Beitrag, um Rohstoffe effizienter zu nutzen und Emissionen zu senken.“

„Die Innovationstour ist ein starkes Zeichen für den NRW-Anspruch, eine Modellregion für klimafreundliches Wirtschaften zu werden“, freut sich Unternehmer Schmidt. „Durch die Förderung von Projekten, die Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Effizienz verbinden, soll der Wirtschaftsstandort gestärkt und gleichzeitig ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.“ Mit diesem positiven Blick in die Zukunft endete das Treffen – verbunden mit der gegenseitigen Zusicherung, den Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu intensivieren, um gemeinsam die ambitionierten Klimaziele zu erreichen.

Quelle: KS-Recycling GmbH & Co. KG