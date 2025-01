Rund 1,25 Milliarden PET-Getränkeflaschen in 2024 recycelt

Die PET to PET Recycling Österreich GmbH mit Sitz im burgenländischen Müllendorf zieht Bilanz für das Jahr 2024:

31.354 Tonnen PET-Material – das entspricht 1,25 Millarden PET-Getränkeflaschen – wurden in Österreich erfolgreich recycelt. Das bedeutet einen leichten Rückgang von minus 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2023: 32.283 t). Als Grund dafür nennt DI Christian Strasser, Geschäftsführer von PET to PET, die angespannte Lage am Rohstoffmarkt: „Die großen Preisunterschiede von moderater PET-Neuware und wesentlich teurerem rPET führen zu einer Wettbewerbsverzerrung. Betroffen sind vor allem Unternehmen, die durch ihre nachhaltige Ausrichtung ihre Getränkeverpackungen vorwiegend aus rPET herstellen – im Vergleich zu jenen, die ausschließlich auf Neuware setzen. Trotz der angespannten Marktsituation konnte das Jahr in der Gesamtbetrachtung mit einem guten Ergebnis abgeschlossen werden“, führt Strasser aus.

Neues Bürogebäude erfolgreich in Betrieb genommen

Das Recyclingunternehmen setzte im vergangenen Jahr wichtige Infrastrukturprojekte um. Dazu zählt die Errichtung eines 225 Quadratmeter großen Bürogebäudes, das neben zusätzlichen Büroflächen auch Sozialräume mit Umkleide- und Sanitärräumen sowie einen großen Veranstaltungsraum umfasst. Zudem wurde eine neue 100 Quadratmeter große Werkstätte errichtet, die – mit allen technischen Voraussetzungen ausgestattet – für eine gute produktionsbegleitende Instandhaltung sorgt. Im Produktionsbereich lag neben der Erweiterung der Siloanlage ein besonderer Fokus auf Sicherheit und Sauberkeit; unter anderem wurde eine zentrale Staubsauganlage zur Reinhaltung von Maschinen und Produktionsflächen installiert.

Attraktiver Arbeitgeber in der Region

PET to PET hat sich als wichtiger Arbeitgeber im Burgenland etabliert. Das Recyclingunternehmen ist stets bemüht, seinem 96-köpfigen Team gute Aus– und Weiterbildungen anzubieten und setzt dabei vor allem auf Persönlichkeitsentwicklung und Teambuilding. „Die Ausbildung und Förderung junger Talente ist uns ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund werden wir in diesem Jahr erstmals zwei Lehrstellen anbieten und planen, einen Lehrling zur Entsorgungs- und Recyclingfachkraft sowie eine Nachwuchskraft zur:zum Bürokauffrau:mann auszubilden.“, sagt Mag. (FH) Thomas Billes, Geschäftsführer von PET to PET.

Ausblick: PET to PET erweitert Lagerkapazitäten

Nach Einführung des Pfandsystems am 1. Jänner 2025 rechnet PET to PET mit Verbesserungen, aber auch Änderungen des Inputmaterials, die eine weitere Steigerung der Qualität erwarten lassen. Daher plant das Unternehmen eine Adaption der Produktionsanlage, um auf die geänderten Materialqualitäten entsprechend reagieren zu können.

Um für die größere Rücklaufmenge gerüstet zu sein, investiert das Recyclingunternehmen in die Errichtung eines weiteren 140 Kubikmeter großen Silos. Darüber hinaus soll ein Teil der bestehenden Freilagerfläche mit einer 2.400 Quadratmeter großen Überdachung ausgestattet werden, um die in Big Bags abgepackten Recyclate witterungsgeschützt lagern zu können.

Christian Strasser ist neuer Präsident der IV-Burgenland

Seit 10. Jänner 2025 steht Christian Strasser als Präsident an der Spitze der IV-Burgenland. Als vormaliger Vizepräsident übernimmt er die Agenden von Heidi Adelwöhrer bis zur turnusgemäßen Wahl im Jahr 2026. Strassers Ziel ist es, den Industriestandort Burgenland für die Zukunft zu rüsten und die Jugend für Technik zu begeistern.

Quelle: PET to PET Recycling Österreich GmbH