ZBT Wasserstofftage: H2-Technikforum für Wirtschaft und Wissenschaft

Manfred Fischedick hält Keynote zur Rolle von Wasserstoff bei der Umsetzung der energie- und klimapolitischen Ziele.

Am 4. und 5. Februar 2025 lädt die Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH, kurz ZBT, zu den ersten Wasserstofftagen ins Fraunhofer-InHaus-Zentrum nach Duisburg ein. Das neue Technikforum bringt führende Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um die neuesten Entwicklungen in der Wasserstofftechnologie zu präsentieren und gemeinsam voranzutreiben. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die im Bereich der Wasserstofftechnologien tätig sind, und ist darauf ausgerichtet, technologische Fortschritte vorzustellen und zu diskutieren.

Zum Start der ZBT Wasserstofftage am 4. Februar hält Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts, eine Keynote zum Thema „Die Rolle von Wasserstoff bei der Umsetzung der energie- und klimapolitischen Ziele und resultierende Herausforderungen“. Anschließend stehen Vorträge zu den Themen Wasserstofferzeugung und -verteilung sowie Wasserstoff als Energieträger auf dem Programm. Den Abschluss des ersten Tages bildet die Paneldiskussion „Gamechanger: Start-Ups in den Wasserstofftechnologien“.

Am zweiten Veranstaltungstag geht es dann um Elektrochemie und Komponenten sowie um mobile Anwendungen. Optional haben die Teilnehmer*innen vor oder nach der Veranstaltung die Möglichkeit, an einer Führung durch das Wasserstoff-Testfeld und das Labor des ZBT teilzunehmen.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig, eine Anmeldung ist über diesen Link möglich.

Quelle: Wuppertal Institut