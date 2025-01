WFZruhr lädt ein zum 11. Tag der Entsorgungs-Logistik & Kommunal-technik

Bereits zum 11. Mal findet mit dem Tag der Entsorgungs-Logistik & Kommunaltechnik erneut eines der wichtigsten Branchen-Events statt. Live und in Farbe werden am 10. und 11. September 2025 in Selm auf NRWs größter Freiland-Fachausstellung Kommunaltechnik, Assistenzsysteme, Nutzfahrzeuge mit konventionellen und alternativen Antriebstechnologien präsentiert.

Damit treffen sich auf dem großflächigen Fahrsicherheitsgelände in Selm – fast schon traditionsgemäß – Entscheider und Fachbesucher zum zweitägigen Fachaustausch. Für viele Fachbesucher ist das Treffen der Branchenkenner eine feste Größe im Kalender, das beste Voraussetzungen zum Networking bietet. „Noch nie hatten wir bereits im Dezember verbindliche Ausstelleranmeldungen für das Folgejahr. Wir freuen uns sehr, dass unsere NRW-Fachausstellung auf ein dieses Interesse stößt und der Bekanntheitsgrad auffallend wächst“, freut sich WFZruhr-Geschäftsführer Dr. Hildebrand von Hundt. Neben Präsentation der neuesten Lkw-Generationen, Spezialfahrzeuge für den kommunalen Einsatz oder Hightech-Gerätschaften für die Kommunaltechnik schätzen alle Beteiligten den Eventcharakter mit „all inclusive“ für Besucher und das abendliche Get-together mit BBQ bei Live-Musik.

Die Themen der Branche und Fachausstellung sind vielfältig. Neben den neuesten Antriebstechnologien stehen digitale Anwendungen wie KI-gestützte Tourenplanung, drahtlose Füllstandsmessung, Sensorik, Abbiegeassistenten und Rundumkamerasysteme im Fokus der Fachausstellung. Abgerundet wird das Hightech-Angebot der Fachausstellung mit einer Podiumsdiskussion zum Stand und Einsatz von Alternativen Antrieben in der Kreislaufwirtschaft.

In 2024 präsentierten sich bereits knapp 90 Fachaussteller, ein neuer Ausstellerrekord auf dem Gelände. Wer sich als Aussteller zum 11. Tag der Entsorgungs-Logistik & Kommunaltechnik anmelden möchte, findet die Anmeldeunterlagen auf der Homepage des WFZruhr unter: www.wfzruhr.nrw

Quelle: WFZruhr