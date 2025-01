Neue Abfallwirtschaftsplanung: Sachsen-Anhalt veröffentlicht Entwürfe

Die neue Abfallwirtschaftsplanung für Sachsen-Anhalt prognostiziert ein Abfallaufkommen von jährlich etwa 1,1 Millionen Tonnen Siedlungsabfällen und soll die Entsorgungssicherheit für die nächsten zehn Jahre sicherstellen.

Der Entwurf des LVwA (Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt) ist in zwei Teilpläne unterteilt: „Siedlungsabfälle und nicht gefährliche Massenabfälle“ sowie „Gefährliche Abfälle“, und berücksichtigt Prognosen, Kapazitäten und Entwicklungen der letzten Jahre. Die Unterlagen können ab dem 07. Januar 2025 online oder an zwei Standorten in Halle und Magdeburg eingesehen werden, wobei schriftliche Stellungnahmen bis zum 21. Februar 2025 möglich sind. Der Plan dient als Grundlage für die Entsorgungsträger und beschreibt die regional und landesweit benötigten Kapazitäten sowie Empfehlungen zur Umsetzung.

Die Dokumente zur Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans für das Land Sachsen-Anhalt 2024 sind hier zu finden.

Quelle: LVwA (Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt)