bvse-Ausschuss Technik, Logistik und Digitales mit neuer Führung

Der Ausschuss Technik, Logistik und Digitales des bvse hat sich neu aufgestellt.

Im Rahmen der letzten bvse-Jahrestagung in Hamburg wurde ein neues Führungsteam gewählt: Christian Kley von der USB Bochum GmbH übernimmt den Vorsitz, während Daniel Scholz von der Otto Dörner Entsorgung GmbH als stellvertretender Vorsitzender fungiert. Unterstützt werden sie von bvse-Referent Johannes Hanke.

Das neue Team setzt einen klaren Schwerpunkt auf das Thema Digitalisierung. Eine Umfrage während der Ausschusssitzung in Hamburg ergab, dass 42 Prozent der Teilnehmer der Digitalisierung oberste Priorität einräumen. Um den Worten Taten folgen zu lassen, wurde ein neues Veranstaltungsformat ins Leben gerufen: Der bvse-Digital Summit.

Die hybride Tagung findet am 26. Februar in der bvse-Geschäftsstelle in Bonn statt und bietet ein vielfältiges Programm. Von ERP- und DMS-Systemen über KI-Anwendungen bis hin zu Cybersicherheitssystemen – die Teilnehmer können sich auf spannende Einblicke, innovative Lösungen und lebendige Diskussionen freuen.

Quelle: bvse