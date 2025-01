Kupfer: Angebotsüberhang durch gestiegenen globalen Verbrauch

Die Kupferminenproduktion lag bis Ende Oktober 2024 um 1,6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Dazu trugen Outputsteigerungen in Chile, Indonesien und den USA bei. In der Demokratischen Republik Kongo (DRK) betrug der Produktionsanstieg zehn Prozent, was hauptsächlich an der Ausweitung von Kapazitäten in bestehenden Minen lag.

Wie die IKB Deutsche Industriebank AG weiter in ihrer neuesten Rohstoffpreis-Information berichtet, konnte auch die Raffinadeproduktion zulegen; der Anstieg betrug hier 3,7 Prozent in den ersten zehn Monaten in 2024 und kam insbesondere aus den Hauptproduktionsländern China und der DRK, die zusammen mehr als die Hälfte der weltweiten Kupferraffinade erzeugen.

Der globale Kupferverbrauch stieg im betrachteten Zeitraum um 2,5 Prozent an, was zu einem Angebotsüberhang führte. Die Lagerbestände an der LME tendierten seitwärts; diejenigen an der SHFE befanden sich weiter im Sinkflug und lagen Ende Dezember 2024 um gut 30 Prozent unter dem Vormonatsniveau.

Tendenz: Für den Kupferpreis erwartet die IKB bis zum Ende des ersten Quartals 2025 eine Bewegung von +700 US-Dollar pro Tonne um die Marke von 9.000 US-Dollar pro Tonne.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG