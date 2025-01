Dieffenbacher wird Teil der IPAI-Community

Maschinen- und Anlagenbauer baut KI-Know-how weiter aus.

Der Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) in Heilbronn, gegründet im Jahr 2021, ist ein wegweisendes Projekt zur Förderung der angewandten Künstlichen Intelligenz in Europa. Initiiert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, zielt der IPAI darauf ab, ein innovationsförderndes Ökosystem zu schaffen, das die Zusammenarbeit zwischen Forschung, KI-Entwicklung und etablierten Partnern stärkt. Mit einem klaren Fokus auf die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Bereitstellung von Bildungsangeboten unterstützt der IPAI Startups, Unternehmen und den öffentlichen Sektor bei der Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien.

„Um unsere Innovationskraft weiter zu stärken und unser Know-how in Sachen KI auszubauen, haben wir uns entschieden, Teil der starken IPAI-Community zu werden“, berichtet Jürgen Woll, Vice President Automation bei Dieffenbacher. Neben dem Maschinen- und Anlagenbauer engagieren sich im IPAI unter anderem SAP, die Schwarz Gruppe, Porsche, Audi, ebm-papst, Würth, fischer, Schunk und Bechtle. „Durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Partnern des IPAI werden wir fortschrittliche KI-Lösungen entwickeln, um unsere internen Prozesse, zum Beispiel die Produktentwicklung, zu verbessern und damit letztlich unseren Kunden noch bessere Produkte und Services anbieten zu können“, stellt Woll in Aussicht.

Künstliche Intelligenz ist für Dieffenbacher dabei längst keine Zukunftsmusik mehr – im Gegenteil: Digitalisierung und KI sind Teil der Strategie und werden über das gesamte Unternehmen abteilungsübergreifend agil weiterentwickelt. So wurde Dieffenbacher zum Beispiel im Juli 2024 für seine selbstentwickelte KI-Lösung zur smarten Optimierung der Produktionsprozesse in der Holzwerkstoff- und Forming-Industrie vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg als „KI-Champion Baden-Württemberg 2024“ ausgezeichnet.

„Unser Engagement am IPAI ist ein wichtiger Schritt, um unsere Position als Markt- und Innovationsführer im Bereich KI für den Maschinen- und Anlagenbau weiter auszubauen und uns zukunftssicher aufzustellen“, erklärt Woll. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Community an bahnbrechenden KI-Projekten zu arbeiten und die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz in Europa aktiv mitzugestalten.“

Quelle: Dieffenbacher Group