„Recruiting Days“: Mitte Februar internationale Talente online kennenlernen

Braucht Ihr Team Verstärkung? Das bei der DIHK Service GmbH angesiedelte Projekt „Hand in Hand for International Talents“ unterstützt Betriebe mit ihren virtuellen „Recruiting Days“ regelmäßig dabei, im Ausland passende Fachkräfte zu finden. Anmeldeschluss für die Recruiting Days ist der 4. Februar 2025.

Das Speed-Dating-Format bietet interessierten IHK-Mitgliedsunternehmen Gelegenheit, online mit internationalen Bewerberinnen und Bewerbern ins Gespräch zu kommen. Mitte Februar geht es in die nächste Runde. An drei Tagen werden jeweils von 10:30 bis 12:30 Uhr folgende branchenspezifischen Termine angeboten:

Dienstag, 11. Februar: Elektro, Metall und Mechatronik

Mittwoch, 12. Februar: Hotellerie und Gastronomie

Donnerstag, 13. Februar: Fachinformatik

Vorab können sich die Unternehmen mithilfe von Kurzprofilen im Bewerber-Pool einen Überblick verschaffen, welche der qualifizierten Fachkräfte aus Brasilien, Indien und Vietnam in ihr Team passen könnten. Bei den eigentlichen Recruiting Days wird dann jedem teilnehmenden Betrieb ein virtueller Besprechungsraum zugeteilt, in dem sich die Beteiligten niederschwellig kennenlernen können.

Im Vorfeld der eigentlichen Gespräche bietet Hand in Hand for International Talents an allen Veranstaltungstagen ab 10 Uhr eine kurze Infoveranstaltung zu Abläufen und organisatorischen Fragen an.

Unterstützung bei der späteren gesellschaftlichen und betrieblichen Integration von neuen Mitarbeitenden leisten in den 19 IHK-Bezirken Chemnitz, Cottbus, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Karlsruhe, Koblenz, Leipzig, Lübeck, Lüneburg-Wolfsburg, Magdeburg, München, Offenbach, Oldenburg, Ostbrandenburg, Potsdam, Reutlingen und Rostock Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren vor Ort. Bei Unternehmen außerhalb der genannten Regionen wird diese Betreuung von einer Kollegin des Projektbüros in Berlin übernommen.

Anmeldeschluss für die Recruiting Days ist der 4. Februar. Weitere Informationen, die Kurzprofile der Kandidatinnen und Kandidaten sowie eine Registrierungsmöglichkeit sind hier zu finden.

Quelle: DIHK