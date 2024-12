Brennerautobahn ab Januar nur noch einspurig

Asfinag-Informationsseite informiert zur Verkehrssituation.

Ab 1. Januar 2025 wird der Verkehr am Brenner nur noch einspurig in beide Fahrtrichtungen geführt. Die Lueg-Brücke, die längste Brücke der Brenner-Autobahn, muss generalsaniert oder teilweise neu gebaut werden, was zu unvorhersehbaren Verkehrsbehinderungen mit erheblichen Auswirkungen auf den Güter- und Personenverkehr zwischen Süddeutschland und Norditalien führen wird. Eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene ist aufgrund fehlender Kapazitäten und zeitkritischer Transporte derzeit schwierig.

Diese Situation auf der Bahn wird sich voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts noch einmal verschärfen, da die Deutsche Bahn für eine umfassende Sanierung die Zulaufstrecken München–Rosenheim und Rosenheim–Salzburg jeweils für etwa ein halbes Jahr vollständig sperren wird. In dieser Zeit wird die Verbindung von München zum Brenner nicht nutzbar sein, sodass sowohl Personen- als auch Güterzüge Umwege fahren und über alternative Alpenpässe umgeleitet werden müssen.

Die österreichische Infrastrukturgesellschaft Asfinag hat eine Informationsseite eingerichtet, die fortlaufend aktualisierte Details zu den Bauarbeiten und Verkehrsinformationen bereitstellt.

Quelle: Asfinag