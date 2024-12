EU-Rat stimmt der Europäischen Verpackungsverordnung zu

Am 16. Dezember 2024 hat der Energie- und Transportrat der Europäischen Union der Europäischen Verpackungsverordnung zugestimmt.

Alle Mitgliedstaaten werden verpflichtet, ihren Verpackungsverbrauch zu verringern. Hierzu sollen künftig unter anderem mehr Mehrwegverpackungen EU-weit im Supermarktregal stehen. Es gilt, einheitliche Kriterien für die Recyclingfähigkeit von Verpackungen zu etablieren. In absehbarer Zeit sollen in der EU nur noch recycelfähige Verpackungen auf den Markt gebracht werden.

Einer Veröffentlichung der Verordnung im EU-Amtsblatt steht nach der gestrigen Zustimmung im Rat nichts mehr im Weg. Die Verordnung wird 20 Tage nach Veröffentlichung in Kraft treten und die meisten Regelungen werden 18 Monate später, also Mitte 2026, unmittelbar in den Mitgliedstaaten gelten.

Quelle: BMUV