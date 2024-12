AfB social & green IT setzt auf stationären Handel

Im badischen Waghäusel-Wiesental hat der Refurbishing-Pionier am 6. Dezember einen neuen Shop eröffnet.

Nachhaltig, fair und preisbewusst: Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen AfB hat seinen 21. Standort eröffnet und bringt die umfangreiche Auswahl an wiederaufbereiteten Notebooks, PCs, Smartphones und Co. jetzt auch in die badische Gemeinde Waghäusel-Wiesental.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern von wiederaufbereiteter Hardware wickelt AfB den Refurbishing-Prozess komplett selbst ab – von der Abholung bis zum Verkauf. Neben dem Webshop betreibt AfB zudem eigene Stores, unter anderem in Köln, Berlin und Nürnberg. Trotz der komplexen Herausforderungen im Einzelhandel setzt AfB auch weiterhin auf eine starke stationäre Präsenz. Neue Standorte werden sorgfältig geprüft. So ging der aktuellen Neueröffnung eine zweimonatige Testphase im Frühjahr voraus. Die durchweg positive Resonanz war ausschlaggebend für den Start des Shops im Globus-Markt.

„Unser gemeinsamer Testlauf mit dem Globus Markt war ausgesprochen erfolgreich und hat uns darin bestätigt, auch weiterhin auf den stationären Handel zu setzen und diesen kontinuierlich auszubauen“, konstatiert Thorsten Krumhart, Leiter Stationärer Handel bei AfB. „Denn wir wollen nicht nur Produkte verkaufen, sondern als Social Enterprise auch über gesellschaftlich relevante Themen wie Inklusion, Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung aufklären – was durch persönliche Begegnungen im stationären Handel natürlich besser gelingt als im E-Commerce.“

„Wir freuen uns sehr, dass Kundinnen und Kunden die erstklassigen runderneuerten IT-Geräte von AfB jetzt dauerhaft im Globus Markt finden“, sagt Mario Limbach, Geschäftsleiter des Globus Handelshofs in Wiesental. „Das soziale und ökologische Konzept von AfB hat uns bereits im Frühjahr begeistert, zumal sich der temporäre Pop-Up-Store des IT-Anbieters in kürzester Zeit zum beliebten Publikumsmagneten entwickelte.“

Die Hardware von AfB ist refurbished, sie wurde zuvor meist nur wenige Jahre in Unternehmen genutzt und anschließend vom inklusiven Team – nahezu jeder zweite Mitarbeitende hat eine Behinderung – sorgfältig wiederaufbereitet. Diese IT-Geräte sind voll funktionsfähig und verfügen über ein aktuelles Betriebssystem. Sie werden deutlich günstiger als Neuware und mit einer Garantie von mindestens zwölf Monaten angeboten. Ihr Zustand reicht von neuwertig bis fair und wird durch Gradings genau beschrieben.

Den ökologischen und sozialen Effekt durch Refurbishing weist AfB transparent in Wirkungsstudien aus: Durch die verlängerte Nutzungsdauer der Geräte werden – im Vergleich zur Neuproduktion – nachweislich Ressourcen geschont. So spart beispielsweise jedes von AfB wiederaufbereitete Notebook 114 Kilogramm CO2, 440 kWH Energie und 592 Liter Wasser ein.

Quelle: AfB gGmbH