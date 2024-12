Jahrzehntelange Treue zum Unternehmen Huber SE

Am 22. und 29. November 2024 hat die Huber SE 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre jahrzehntelange Zugehörigkeit zum Unternehmen geehrt.

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen wurden 37 Mitarbeiter für zehn Jahre, zwölf für 20 Jahre, sieben für 25 Jahre, vier für 30 Jahre, acht für 35 Jahre, fünf für 40 Jahre und ein Mitarbeiter für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt.

Georg Huber (Vorstandsvorsitzender und Gesellschafter) und Dr. Oliver Rong (stellv. Vorstandsvorsitzender und Vorstand Technik & Produktion) nahmen die Begrüßung und Ehrungen im Huber-Forum am Unternehmenssitz Berching vor und würdigten die Treue und das Engagement der Mitarbeiter, die dem Unternehmen bis heute über Jahrzehnte hinweg treu blieben.

„Die Loyalität und das Engagement unserer Mitarbeiter sind ein Grundpfeiler für den Erfolg und das nachhaltige Wachstum der Huber SE. Wir danken allen Jubilaren für ihre jahrzehntelange Unterstützung und ihren großartigen Beitrag zur positiven Entwicklung des Unternehmens“, sagte Georg Huber.

Dr. Oliver Rong, der selbst für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt wurde, sagte: „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Unternehmen eine so große Zahl an Mitarbeitern für jahrzehntelange Betriebszugehörigkeit auszeichnen kann. Darüber freuen wir uns sehr! Huber ist auch jetzt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, international erfolgreich und bietet Ihnen damit ein hohes Maß an Arbeitsplatzsicherheit!“

Quelle: Huber SE