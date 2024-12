Erster Milence-Ladepark in Deutschland – Renault Trucks feiert Meilenstein

Renault Trucks, als Teil des Joint Ventures Milence, nimmt an der feierlichen Eröffnung des ersten Charging Hubs in Deutschland teil. Milence wurde gegründet, um die öffentliche Ladeinfrastruktur für Lkw auszubauen und umfasst die Volvo Group, Daimler Truck und die Traton Group. Der erste Charging Hub in Deutschland eröffnet am Hermsdorfer Kreuz und markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zu nachhaltigen Transportlösungen.

Der neue Milence Charging Hub, ideal an der A4 in Thüringen zwischen Leipzig und Nürnberg gelegen, bietet acht Ladebuchten mit einer Leistung von bis zu 400 kW. Diese Einrichtung ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der Elektromobilität im Schwerlastverkehr und unterstützt die Vision eines emissionsfreien Straßentransports. Renault Trucks zeigt durch das Joint Venture mit der Volvo Group und anderen OEMs ihr Engagement für innovative und nachhaltige Transportlösungen.

Deutsche Transportunternehmen sind führend im europäischen Straßentransport und verzeichnen 2024 ein Wachstum von 113,9 Prozent, was 53 Prozent der Verkäufe elektrischer Lkw in der EU ausmacht. Die Eröffnung des ersten Milence Hubs in Deutschland bringt alle Branchenakteure zusammen, um eine Plattform zu schaffen, die den nächsten großen Schritt in Richtung nachhaltigen Straßentransports bestimmt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das europäische öffentliche Ladenetzwerk, das nun Gestalt annimmt. Es werden neu eröffnete und angekündigte Hubs sowie vollständig elektrisch befahrbare Routen vorgestellt. Zudem werden technologische Entwicklungen von CCS (Combined Charging System) bis MCS (Megawatt Charging System) und deren Bedeutung für die Ladetechnologie thematisiert. Die neuen Ladetechnologien CCS und MCS bieten schnellere und effizientere Lademöglichkeiten für Elektro-Lkw.

„Die Eröffnung des Milence Charging Hubs am Hermsdorfer Kreuz stellt einen wichtigen Fortschritt in der Erweiterung des Ladeinfrastrukturangebots für Elektro-Lkw in Deutschland dar,“ erklärt Frederic Ruesche, Geschäftsführer von Renault Trucks Deutschland. „Diese Initiative ist ein entscheidender Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft des Transports. Wir sind stolz darauf, Teil dieses wegweisenden Projekts zu sein und mit Milence die Entwicklung und Umsetzung innovativer Lösungen voranzutreiben.“

Bereits auf der diesjährigen IAA Transportation war Renault Trucks gemeinsam mit Milence vor Ort und präsentierte den Renault Trucks E-Tech T „Diamond Echo“ als Symbol für die Zukunft der Elektromobilität.

Renault Trucks ist der erste und einzige Hersteller, der seine komplette Range vollelektrisch anbietet. Vom 3,07 Tonnen leichten Nutzfahrzeug (LCV) bis zum 44 Tonnen schweren Fernverkehrs-Lkw sind alle Segmente mit Renault Trucks elektrisch abgedeckt: Full Range. 100 % Elektro. Darüber hinaus ist Renault Trucks der erste Hersteller, der im Sinne der Kreislaufwirtschaft Dieselfahrzeuge in Elektro-Lkw umbaut.

Über Milence

Milence hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft des Straßenverkehrs fossilfrei zu gestalten. Um diese Vision zu verwirklichen, baut Milence ein zuverlässiges Ladenetz für alle batterieelektrischen Schwerlastkraftwagen und Reisebusse auf, unabhängig von der Marke. Bis 2027 will Milence mindestens 1.700 leistungsstarke Ladepunkte in ganz Europa haben.

Mit einem anfänglichen Schwerpunkt auf 15 Märkten und operativen Knotenpunkten an mehreren Schlüsselstandorten baut Milence sein Netz rasch aus, um sicherzustellen, dass schwere Elektrofahrzeuge nahtlos auf dem gesamten Kontinent eingesetzt werden können, und so den Übergang zu einem nachhaltigen und effizienten Verkehrssystem zu unterstützen. Milence wurde im Juli 2022 als Joint Venture zwischen Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group gegründet und operiert als unabhängiges, eigenständiges Unternehmen mit einer anfänglichen Finanzierung von 500 Millionen Euro.

