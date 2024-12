Innovativer Renault Trucks E-Tech C: Elektromobilität trifft auf Meiller-Hydraulik

Setzt neue Maßstäbe in der Nutzfahrzeugbranche: Der Renault Trucks E-Tech C mit Meiller-Kipphydraulik kombiniert die bewährte Qualität von Renault Trucks mit der fortschrittlichen Hydrauliktechnologie von Meiller und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Elektromobilität dar. Das batterieelektrische Fahrzeug feierte seine Premiere bereits auf der IAA Transportation auf dem Stand von Meiller.

Der Renault Trucks E-Tech C beeindruckt durch seine Kombination aus emissionsfreier Antriebstechnologie und leistungsstarker Meiller-Hydraulik, was ihn zu einem Vorreiter für nachhaltige und effiziente Transportlösungen macht. Das Fahrzeug ist für den Bau- und Schwerlastverkehr konzipiert und zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit aus. Mit einer Gesamtbatteriekapazität von 540 kWh, verteilt auf sechs Module à 90 kWh, bietet der E-Tech C eine beeindruckende Reichweite und Leistung.

Die technischen Achslasten des Renault Trucks E-Tech C umfassen ein zulässiges Gesamtzuggewicht von 42.000 Kilogramm. Die robusten Spezifikationen gewährleisten eine hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. Diese Ausstattung macht den E-Tech C mit Kipphydraulik von Meiller ideal für den täglichen Betrieb, beispielsweise in einem Kieswerk. Der vollelektrische Antrieb trägt nicht nur zur Reduktion der CO2-Emissionen bei, sondern verbessert auch die Luftqualität erheblich.

Sattelzughydraulik von Meiller Kipper

Für ein schnelles und sicheres Kippen und Absenken sorgt die robuste Sattelzughydraulikanlage von Meiller. Dieses Fahrzeug ist mit einer umschaltbaren Nieder-/ Hochdruckanlage (150 / 275 bar) mit einem 130 Liter Öltank in der nutzlastoptimierten Aluminiumausführung hinter dem Fahrerhaus ausgestattet. Alle Meiller-Hydraulikanlagen zeichnen sich durch eine lange Nutzungsdauer aus und sind auf kundenspezifische Anforderungen und Einsatzbedingungen zugeschnitten.

Beim Renault Trucks E-Tech C stehen drei verschiedene Nebenabtriebe zur Auswahl: ePTO (elektrisch), PTO (mechanisch) und getriebeseitiger Nebenabtrieb. Diese Ausstattung gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Hydraulikleistung, die den hohen Anforderungen anspruchsvoller Transportaufgaben gerecht wird.

Joachim Bareth, OEM Account Manager bei Meiller, sagt: „Die Zusammenarbeit mit Renault Trucks ermöglicht es uns, das langjährige Hydraulik-Know-how in ein innovatives und emissionsarmes Fahrzeug zu integrieren. Der Renault Trucks E-Tech C, ausgestattet mit einer Meiller-Sattelzughydraulik, ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren Zukunft im Schwerlastverkehr.“

„Bei Renault Trucks sind wir uns bewusst, dass wir eine langfristige Klimaschutzstrategie nur gemeinsam umsetzen können,“ betont Frederic Ruesche, Geschäftsführer von Renault Trucks Deutschland. „Umso mehr freut es uns, dass wir mit Partnern wie Meiller die Reduzierung der CO2-Emissionen vorantreiben können.“

Das Fahrzeug steht für Testfahrten zur Verfügung.

Quelle: Renault Trucks