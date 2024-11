Österreichs erste Messe für ein klimabewusstes Leben

Eine Premiere, die wichtige Impulse setzt: Mit der KlimaZukunft Österreich findet von 24. bis 26. Jänner 2025 erstmals eine Messe statt, die allen Österreichern Lösungen und Inspirationen bietet, um Klimaschutz ganz einfach in ihren Alltag zu integrieren.

Die Marx-Halle in Wien wird zum Treffpunkt für alle, die aktiv etwas für die Umwelt tun wollen – von Verbrauchern bis hin zu Fachpublikum. Ohne Hürden, ohne Einschränkungen und ohne Verzicht – dafür mit konkreten Antworten auf die Frage: Was kann ich persönlich für meine Zukunft und die meiner Familie tun?

„Der Klimawandel ist das beherrschende Thema unserer Zeit“, sagt Initiatorin Doris Kraus. „In Anbetracht der täglichen Informationsflut, der enormen Komplexität und der vielen Meinungen und Kontroversen verlieren viele Menschen allerdings den Überblick.“ Die neue Messe KlimaZukunft Österreich, die von 24. bis einschließlich 26. Jänner 2025 in der Marx-Halle in Wien stattfindet, will das ändern: Sie bietet für alle Österreicher eine Plattform, die Orientierung schafft und inspiriert. Es wird gezeigt, wie alltagsnah Klimaschutz umgesetzt werden kann: von Wohnen und Bauen über Energie und E-Mobilität bis hin zu Ernährung und Gesundheit und weiteren Zukunftsthemen.

„Warme Luft wird rund um das Thema schon genug erzeugt. Deshalb wollen wir nicht nur reden, sondern Lösungen zeigen, mit dem jeder den CO2-Fußabdruck reduzieren kann“, so die Initiatorin weiter. Daher liefern Workshops, Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und persönliche Beratungsgespräche nicht nur Wissen, sondern auch praxisnahe Lösungen, die sofort anwendbar sind. Die KlimaZukunft Österreich positioniert sich damit als zentrale Plattform für alle Aspekte rund um Klima, Nachhaltigkeit und ein umweltbewusstes Leben.

Vom Häuselbauen zur Fashion-Show: Ein Programm, das Lösungen zeigt

Mehr als 80 nationale und internationale Experten präsentieren auf drei verschiedenen Bühnen ihre Ansätze für eine nachhaltigere Zukunft. Dementsprechend vielfältig und abwechslungsreich ist das Programm der Veranstaltung: Behandelt werden Themen wie nachhaltiges Wohnen und Bauen, umweltfreundliches Reisen, E-Mobilität, Smart Cities und erneuerbare Energiequellen. Auch die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels, psychologische Aspekte wie Klimaangst, Green Jobs, zukunftsweisende Produkte und der Einsatz von KI bei umweltrelevanten Technologien stehen im Fokus. Workshops, Vorträge und Podiumsdiskussionen bieten praxisnahe Ansätze für jede Altersgruppe und Lebenssituation.

E-Bike-Teststrecke trifft KlimaKino

Darüber hinaus warten auf den 20.000 Quadratmetern der beiden Studios ausgewählte Highlights auf die Besucher – darunter eine Teststrecke, auf der man gleich sein künftiges E-Bike testen kann, Fashion-Shows, bei denen nachhaltige Mode gezeigt wird, ein KlimaKino sowie Beratungs-Hotspots für Vier-Augen-Gespräche mit den Experten zu individuellen Themen.

„Jeder Einzelne kann etwas für unsere Umwelt tun. Und es geht auch nur gemeinsam. Doch oft weiß man einfach nicht, wo man ansetzen kann oder welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Genau hier bietet die KlimaZukunft Österreich Orientierung: Die drei inhaltsreichen Messetage liefern nicht nur vielfältige Informationen und wertvolle Inspirationen, sondern auch praktische Lösungen für alle Bedürfnisse und Fragen“, erklärt Doris Kraus abschließend.

Weitere Informationen zum Programm und den Sprechern, den Ausstellern sowie Tickets stehen unter www.meineklimazukunft.com zur Verfügung.

Quelle: KlimaZukunft Österreich

*Wann immer das generische Maskulinum verwendet wird, dient dies lediglich der besseren Lesbarkeit. Gemeint sein können aber alle Geschlechter (Die Redaktion).