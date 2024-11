PFAS-Sanierung: Oxyle nimmt das erste vollumfängliche System in Betrieb

Die Anlage behandelt 10 Kubikmeter kontanimiertes Wasser pro Stunde.



Die weit verbreitete Verunreinigung von Wasser durch PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien, ist zu einem der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit geworden und sorgt weltweit für Schlagzeilen. Während Industrie und Regulierungsbehörden nach effektiven Lösungen zur Bekämpfung dieser globalen Krise suchen, hat Oxyle erfolgreich sein erstes PFAS-Zerstörungssystem in vollem Umfang an einem kontaminierten Standort in der Schweiz in Betrieb genommen und damit eine erschwingliche, effektive und dauerhafte Lösung bereitgestellt.

Oxyle ist in mehreren europäischen Märkten aktiv und hat eine Technologie entwickelt, die PFAS aus dem Abwasser entfernt und diese Chemikalien in harmlose Mineralien aufspaltet – ohne schädliche Nebenprodukte. Die speziell für Branchen wie Umweltsanierung, Chemieproduktion und Pharmazie entwickelte Lösung von Oxyle gewährleistet die Einhaltung der Regulierungen und senkt gleichzeitig die Betriebskosten erheblich.

Die Installation in der Schweiz befasst sich mit der Grundwasserkontamination, die durch den früheren Einsatz von PFAS-haltigem Feuerlöschschaum bei Brandübungen verursacht wurde. Eine hydraulische Barriere war errichtet worden, um eine weitere Verunreinigung der lokalen Wasserquellen zu verhindern. Das mit PFAS verunreinigte Grundwasser wurde mit herkömmlichen Methoden wie Aktivkohle behandelt. Diese Methoden erwiesen sich jedoch aufgrund der Komplexität und der Kosten des Managements von PFAS-kontaminiertem Abfall als unzureichend. Die Grenzen der bestehenden Technologien haben einen dringenden Bedarf an innovativen Lösungen offenbart – eine Rolle, die Oxyle nun mit dieser Anlage erfüllt.

In drei Stufen

Das Oxyle-System ist auf die spezifischen Bedingungen des Standorts zugeschnitten und wurde bereits vor dem vollumfänglichen Einsatz erfolgreich vor Ort getestet. Das System arbeitet in drei Stufen: Zunächst werden PFAS durch Schaumfraktionierung abgetrennt und konzentriert. Anschließend wird der konzentrierte Schaum in zwei Reaktormodulen verarbeitet, wo die innovative katalytische Technologie von Oxyle alle kurz-, mittel- und langkettigen PFAS aufspaltet und mineralisiert. Oxyle überwacht den gesamten Prozess mithilfe der Echtzeit-Überwachungstechnologie kontinuierlich, um maximale Leistung und Betriebseffizienz zu gewährleisten. Das komplette System befindet sich in einem 24-Fuß-Container (ca. 7,5 Meter) und bietet eine kompakte und flexible Lösung für den Einsatz vor Ort.

Im laufenden Betrieb behandelt die Installation bis zu 10 Kubikmeter kontaminiertes Wasser pro Stunde – etwa 10 Prozent des gesamten Wasserdurchflusses am Industriestandort – und bietet damit eine sofortige Lösung für die dortige Grundwasserkontamination. In den nächsten sechs Monaten wird die Anlage wichtige Daten zur langfristigen Leistung und Skalierbarkeit für größere industrielle Anwendungen liefern.

„Die erste Inbetriebnahme unserer Technologie in einem vollständigen Prozess markiert unseren Wandel vom vielversprechenden Start-up zum Innovationsführer bei der Eliminierung von PFAS. Zum ersten Mal ist unser komplettes PFAS-Behandlungssystem in vollem Umfang im Einsatz und arbeitet mit weniger als 1 kWh/m3 – das Ergebnis von vier Jahren Forschung. Der praktische Einsatz unserer Entwicklung ist jedoch mehr als ein Meilenstein für unser Unternehmen. Es ist der Beweis dafür, dass eine einfache, wirksame und erschwingliche PFAS-Behandlung nicht nur möglich ist, sondern bereits existiert“, erklärt Dr. Fajer Mushtaq, Mitgründerin und CEO von Oxyle.

Über Oxyle

Die Schweizer Oxyle AG wurde 2020 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wasser vor PFAS zu schützen. Die vom Unternehmen entwickelte PFAS-Zerstörungstechnologie unterstützt Industrie- und Umweltsanierungsunternehmen in ihrem Kampf gegen die Wasserverschmutzung. Alle PFAS werden nach den Angaben von Oxyle bis unterhalb der Nachweisgrenze vollständig eliminiert, ohne dabei Sekundärabfälle zu erzeugen. Mit einem 15-fach niedrigeren durchschnittlichen Energieverbrauch als bei anderen destruktiven Behandlungen sei das die energieeffizienteste und kostengünstigste Behandlung auf dem Markt.

