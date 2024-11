Renault Trucks setzt auf umgerüstete Elektro-Lkw

Renault Trucks setzt seine Bemühungen für eine stärkere Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung fort: In Frankreich wurde nun der erste umgerüstete Elektro-Lkw des französischen Herstellers für den Straßenverkehr zugelassen. Der 12 Tonnen schwere Renault Trucks D, ursprünglich mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet, wurde jetzt zu einem E-Tech D umgebaut.

Der erste umgerüstete Renault Trucks D feiert jetzt seine Premiere. Ende 2023 hat Renault Trucks gemeinsam mit Novumtech und mit finanzieller Unterstützung der französischen Agentur für Umwelt und Energie „Ademe“ (Agence de la transition écologique) den Umbau eines 12-Tonnen-Lkw mit Verbrennungsmotor in einen batteriebetriebenen Elektro-Lkw abgeschlossen. Das Fahrzeug wird über Clovis Grand Paris, einen Vermietungspartner von Renault Trucks, an das Unternehmen Extime vermietet, das die Duty-Free-Shops am Flughafen Paris betreibt.

Ziel des Lkw-Herstellers ist es, die wirtschaftliche, ökologische und ökonomische Relevanz des Verfahrens zu evaluieren. Daher erhielt der umgebaute Lkw nun auch die Zulassung für den Straßenverkehr – eine Premiere in Frankreich. Da die Anschaffungskosten für einen solchen umgerüsteten Elektro-Lkw voraussichtlich um bis zu 15 Prozent niedriger sind als bei einem neuen Elektrofahrzeug, ist dieser Testlauf in ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht ein Gewinn.

Zulassung in mehreren Etappen

Um die geltenden Vorschriften einzuhalten, waren schon beim Umbau des Verbrennerfahrzeugs in ein Elektrofahrzeug mehrere Arbeitsschritte notwendig. Der Umbau des Lkw erstreckte sich von der technischen Entwicklung bis hin zur Zulassung über einen Zeitraum von zwei Jahren. Nach dem erfolgreichen Umbau führten die Teams von Renault Trucks mehrere eingehende Tests bei der UTAC durch, einer in Paris ansässigen und nach ISO 17025 zertifizierten Kontrollinstanz für technische Zulassungen. Dabei wurden unter anderem die elektromagnetische Verträglichkeit gemäß R100-Standard sowie die Konformität der Bremsorgane überprüft.

Nach erfolgreicher technischer Zulassung wurden sämtliche Unterlagen, einschließlich der Testprotokolle, bei der französischen Regionalen Direktion für Umwelt, Planung und Wohnen Auvergne Rhône-Alpes „DREAL“ (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) eingereicht. Am 20. November 2024 erhielt Renault Trucks als erster Lkw-Hersteller in Frankreich eine Zulassung für den Straßenverkehr eines umgerüsteten Elektrofahrzeugs.

Erster umgerüsteter Elektro-Lkw mit spezieller Verwendung

Clovis Grand Paris vermietet den Lkw an das Unternehmen Extime, das die Duty-Free-Shops am Flughafen Paris betreibt. Das umgerüstete Elektrofahrzeug wird für Fahrten zwischen den Warenlagern von Extime und dem Flughafen Paris eingesetzt. Mit einer Reichweite von 250 Kilometern eignet sich der 12-Tonnen-Elektro-Lkw hervorragend für solche Einsätze und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Flughafensektors.

Erste Etappe zur Ausweitung der Elektro-Umrüstung

Dieser erste nachgerüstete Elektro-Lkw dient Renault Trucks als wichtiger „Labor-Lkw“, um die Effizienz und Produktivität der Umrüstung zu bewerten, bevor der Prozess möglicherweise ausgeweitet wird. „Durch den Einsatz dieses Fahrzeugs unter realen Betriebsbedingungen sind wir in der Lage, die wirtschaftliche Relevanz und Belastbarkeit der Elektro-Umrüstlösung zu validieren. Dieses Experiment ist ein Zeichen unseres Engagements zur Schonung der natürlichen Ressourcen sowie zur Reduzierung der CO2-Emissionen“, schildert Laurent Colpier, Vice President Used Trucks und Urban Logistics bei Renault Trucks. „Dieser umgerüstete Lkw steht für unseren Ansatz der Kreislaufwirtschaft bei Renault Trucks.“

Quelle: Renault Trucks