HUBER wächst international weiter: Neuer Standort in Italien eingeweiht

Die Huber SE hat im italienischen Rivanazzano Terme (Region Lombardei) den Umzug an einen größeren Standort gefeiert. Aufgrund des signifikanten Wachstums der Tochtergesellschaft Huber Italien in den letzten Jahren wurde sowohl eine Erweiterung der Büroflächen als auch der Montage- und Logistikflächen notwendig.

Dazu wurde ein Standortwechsel erforderlich, wofür ein hervorragend geeignetes Firmengelände inklusive ausreichender Büro-, Montage- und Logistikflächen gefunden wurde. Der Ausbau der Standortkapazitäten in Italien sorgt in der Produktion am Stammsitz Berching für eine weiterhin starke Auftragslage. Denn hier werden die Produkte für den italienischen Markt auch weiterhin gefertigt.

Aufgrund der Größe bietet dieser neue Standort Huber Italien Wachstumsmöglichkeiten für viele Jahre. Der Umzug ermöglicht unter anderem eine Steigerung der lokalen Wertschöpfung und damit eine noch stärkere lokale Präsenz von Huber im italienischen Markt. Rivanazzano Terme ist neben dem Standort in Leifers (Provinz Bozen-Südtirol) der zweite Standort des Unternehmens in Italien.

Die feierliche Einweihung fand in Anwesenheit der Firmenangehörigen von Huber Italien mit Familienangehörigen sowie zahlreicher Gäste statt, darunter Dr.-Ing. Oliver Rong (stellv. Vorstandsvorsitzender und Vorstand Technik & Produktion Huber SE), Davide Nascimbene (Geschäftsführer Huber Italien) und Horst Schnarf (früherer Geschäftsführer und Anteilseigner Huber Italien) sowie die Bürgermeisterin von Rivanazzano Terme, Alice Zelaschi.

„Wir freuen uns, hier in Rivanazzano Terme unser Engagement für den italienischen Markt weiter zu intensivieren. Dieser Standort ermöglicht es uns, noch schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren und gleichzeitig die höchste Qualität und Effizienz unserer Lösungen zu gewährleisten“, sagte Dr.-Ing. Oliver Rong im Rahmen der Einweihung.

Weiter auf Wachstumskurs

Am Standort in Rivanazzano Terme beschäftigt das Unternehmen aktuell 35 Mitarbeiter. Die Erweiterung ist Teil der Strategie der Huber-Gruppe, die weltweit führende Marktposition in der Abwasserreinigung, Trinkwasseraufbereitung und Klärschlammbehandlung weiter auszubauen und gleichzeitig lokale Märkte noch gezielter zu bedienen.

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Abwasserreinigung, Trinkwasseraufbereitung und Klärschlammbehandlung trotzt Huber der aktuell schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage – sowohl im Heimatmarkt Deutschland als auch international. Erst im Frühjahr 2024 hat das Unternehmen in den USA einen neuen Büro- und Produktionsstandort in Denver, North Carolina (nahe Charlotte) eingeweiht. Mit circa 50 Millionen US-Dollar stellt dies die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte dar.

Nach der Erweiterung der Produktionskapazitäten am Stammsitz Berching um zwei neue Produktionshallen in den Jahren 2023/24 (Erweiterung von 31.000 auf 44.000 Quadratmeter Produktionsfläche) investiert das Unternehmen aktuell mit dem Bau eines neuen Parkhauses und vielen weiteren Projekten auch in der Heimat weiter und folgt seinem Wachstumskurs.

Quelle: Huber SE