E-Müllsammelfahrzeuge von Flux Mobility auf Bremens Straßen

Die Bremer Stadtreinigung (DBS) hat ihre Flotte um zwei emissionsfreie Fahrzeuge von Flux Mobility erweitert. Am 11. November wurden die neuen Elektrofahrzeuge auf dem Bremer Marktplatz feierlich präsentiert – ein wichtiger Schritt in der Elektrifizierung der Müllabfuhr und Straßenreinigung im Rahmen der Bremer Klimaschutzstrategie.

Zu den Anwesenden gehörten unter anderem die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft (SUKW), Kathrin Moosdorf, sowie Vertreter der Beteiligungsgesellschaft Abfalllogistik Bremen GmbH (ALB).

Flux Mobility hat es sich zur Mission gemacht, emissionsfreie Nutzfahrzeuge zu entwickeln, die einfach und flexibel im urbanen Raum einsetzbar sind. „Mit den beiden ersten elektrischen Müllsammelfahrzeugen in dieser Größe setzen wir ein starkes Zeichen für die Erreichung unserer Klimaschutzziele. Die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg hat sehr gut funktioniert, und bei der Fahrzeugkonfiguration konnten alle unsere Bedürfnisse berücksichtigt werden,“ sagte Daniela Enslein, Vorstandsmitglied bei Die Bremer Stadtreinigung und Geschäftsführerin der ALB sowie der Strassenreinigung Bremen GmbH (SRB).

Leistungsstark und Individualisiert

Die neuen Fahrzeuge mit einem Müllpressaufbau, einem zulässigen Gesamtgewicht von 6.000 Kilogramm und einem Fassungsvolumen von rund 4,5 Kubikmetern für circa 1.100 Kilogramm Ladung – sind an vier bis sechs Tagen pro Woche auf den Bremer Straßen im Einsatz. Sie entleeren Mülltonnen für gemischte Siedlungsabfälle an stark frequentierten Standorten und legen dabei täglich 80 bis 120 Kilometer auf ihrer Tour zurück. Ein besonderes Merkmal dieser Fahrzeuge ist der elektrische Nebenantrieb (ePTO), der die Energieversorgung des Aufbaus sichert.

Der ePTO ermöglicht es, den Müllpressaufbau unabhängig vom Elektromotor zu betreiben, wodurch Drossel- und Leerlaufverluste minimiert werden. Diese Power-on-Demand-Technologie trägt zur Energieeffizienz und zur Senkung der Betriebskosten bei. Die Fahrzeuge sind kompakt, wendig und überzeugen durch ihren geräuscharmen Betrieb im städtischen Umfeld. Die Batteriekapazität beträgt 112 kWh und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 89 km/h. Der Fahrzeugaufbau wurde in Zusammenarbeit mit der Zoeller-Kipper GmbH entwickelt, einem führenden Hersteller hochwertiger Müllsammelfahrzeuge.

Schnelle Serviceunterstützung durch lokale Partner

Mit der Tiemann Truck & Bus GmbH als Servicepartner in Bremen ist sichergestellt, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten schnell durchgeführt werden können. Die Mitarbeitenden vor Ort sind die erste Anlaufstelle für Serviceanfragen in dieser Region.

Malwin Haas, Business Development Manager Flux Mobility: „Die enge Zusammenarbeit mit der Bremer Stadtreinigung und unseren Partnern wie Tiemann Truck & Bus GmbH und Zoeller-Kipper GmbH hat es uns ermöglicht, gemeinsam die Anforderungen an eine moderne und umweltfreundliche Müllentsorgungslösung passgenau umzusetzen. Durch den stetigen Austausch konnten wir sicherstellen, dass die neuen Elektrofahrzeuge nicht nur emissionsfrei sind, sondern auch optimal auf die Einsatzbedingungen in Bremen abgestimmt sind. Dieses Projekt zeigt, wie wir durch kooperative Ansätze Schritt für Schritt nachhaltige Mobilitätslösungen im städtischen Bereich voranbringen können.“

Über die Flux Mobility AG

Die im April 2021 gegründete Flux Mobility AG mit Sitz in Winterthur (Schweiz) entwickelt hochwertige leichte Nutzfahrzeuge mit innovativen, emissionsfreien Antriebstechnologien. Darüber hinaus werden Sonderfahrzeuge produziert. Als Basis dient ein flexibles Plattform-Konzept, das den Eins-zu-eins-Ersatz von Dieselfahrzeugen erlaubt. Damit übernimmt Flux eine entscheidende Pionierrolle in der nachhaltigen Transformation der industriellen Mobilität und unterstützt Unternehmen dabei, die Potenziale der Elektromobilität zu nutzen. Zu den Kunden von Flux Mobility zählen mehrere der größten städtischen Betriebe der Schweiz sowie erste Betriebe in Deutschland.

Quelle: Flux Mobility AG