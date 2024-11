Rekord an Neueinstellungen bei Schredderhersteller UNTHA

Die Untha shredding technology GmbH befindet sich seit Jahren auf Wachstumskurs. Im September wurde ein besonderer Rekord aufgestellt – 16 neue Mitarbeiter:innen starteten gemeinsam in neue Jobs am Unternehmenssitz in Kuchl/Salzburg. Dies ist der einstellungsstärkste Monat in der über 50-jährigen Unternehmensgeschichte.

Die Neueinstellungen verteilen sich unter anderem auf Produktmanagement, ERP, Produktion und Traineeships in unterschiedlichen Abteilungen. Außerdem begannen einige Lehrlinge ihre Ausbildung im Bereich Metalltechnik.

Die Gesamtzahl der Neueinstellungen im bisherigen Jahresverlauf liegt nun bei 45. Damit beschäftigt der weltweit renommierte Hersteller industrieller Zerkleinerer aktuell allein am Hauptsitz in Kuchl rund 300 Mitarbeitenden. Weitere 200 Kolleginnen und Kollegen sind Teil der international vertretenen Tochtergesellschaften. Das Unternehmen wächst beständig und erobert nach und nach weitere Märkte. Darum sind eine fortlaufende Talentakquise und die Förderung langjähriger Teammitglieder von großer Bedeutung. Auch weiterhin werden Kandidaten für diverse Bereiche gesucht, darunter für den technischen Kundendienst, den Vertrieb und das Marketing.

Matthias Kiefer, Head of Human Resources bei Untha, kommentierte die Einstellungsoffensive wie folgt: „Wir sind ein vielseitiger Arbeitgeber und unser Team wächst kontinuierlich aufgrund neuer Projekte und Herausforderungen. Unser Recruitingteam hat viel Freude daran nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für eine Vielzahl unterschiedliche Berufsfelder zu suchen. Nicht jeder muss ein Experte für Maschinenbau sein, aber ein grundlegendes Interesse an Technik, Offenheit für spannende Projekte und die Leidenschaft für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen sind entscheidend.“

Talentförderung

Bei Untha wird viel Wert auf die Ausbildung von Lehrlingen und die Weiterentwicklung aller Mitarbeitenden gelegt. Die Lehrlinge in den Bereichen Maschinenbau, IT und Logistik werden beispielsweise mit zusätzlichen Englischkursen und Programmen für die Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. Zudem gibt es interne und externe Kurse, um die Fähigkeiten und das Know-how der Angestellten zu erweitern. „Unsere Branche entwickelt sich weltweit rasant weiter, sodass auch wir als Firma nicht stillstehen dürfen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir beständig in unser Team und dessen Entwicklung investieren“, erläutert Matthias Kiefer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitenden diverse Benefits: Werkskantine, Betriebsarzt, Shuttle-Service, gemeinsame Ausflüge, Sporttage und Goodies, um nur einige zu nennen.

Untha shredding technology wurde aufgrund dieser umfassenden Bemühungen zum wiederholten Male mit dem „Top Company-Siegel“ der Arbeitgeberbewertungs-Plattform kununu ausgezeichnet.

Vielfältige Karrierechancen

Interessierte können sich auf der BIM Salzburg (21.−24. November 2024) und der Jobmesse Austria in Salzburg (15.–16. März 2025) unverbindlich über Untha informieren. Alle offenen Stellen sind auf der Karriere-Seite des Unternehmens zu finden.

Quelle: Untha shredding technology GmbH