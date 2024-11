Die globale Rohstahlproduktion war auch im September weiter rückläufig und lag im Zeitraum von Januar bis Ende September 2024 1,9 Prozent unter dem Vorjahr.

Das berichtet die IKB Deutsche Industriebank AG in ihrer neuesten Rohstoffpreis-Information. Die rückläufige chinesische Produktion war wie in den Vormonaten ursächlich dafür. Im September ging der Output um 6,1 Prozent zurück; seit Jahresbeginn um 3,6 Prozent. In Indien hingegen konnten weitere Produktionssteigerungen erzielt werden.

Auch die deutsche Produktion legte mit vier Prozent über dem Vorjahreszeitraum weiter zu. Die Schrottpreise gaben im Laufe des Oktober weiter nach, wenn auch geringfügiger als im Vormonat. Die Stahlpreise waren im Oktober trotz anziehender Eisenerz- und Kokskohlenotierungen rückläufig. Für die Stahlpreise sieht die IKB bis Jahresende keine Erholung.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG