Pollutec Innovation Challenge 2024 – Ankündigung der 10 ausgewählten Projekte

Die Pollutec Innovation Challenge, unterstützt vom SATT-Netzwerk, hebt 10 innovative und vielversprechende Projekte hervor, die von Laboren, Forschungszentren oder Technologietransfer-Organisationen unterstützt werden.

Diese Projekte werden in einem eigenen Bereich neben dem Talent Hub, der sich mit Beschäftigung und Ausbildung beschäftigt, präsentiert. Die Projektträger pitchen ihre Ideen vor einer Expertenjury am Mittwoch, den 27. November um 14 Uhr. Zu den Jurymitgliedern gehören Pierre-Yves Burlot (Séché Environnement) und Charlotte Migne (Suez-Gruppe). Der Gewinner erhält einen Start-up-Stand auf der Pollutec 2025 in Lyon.

Quelle: RX France