Tomra erwirbt 80 Prozent der Anteile an der c-trace GmbH

Das 2005 gegründete Unternehmen c-trace mit Sitz in Bielefeld bietet digitale Abfallmanagementlösungen. In Deutschland nimmt c-trace mit seinen Produkten eine führende Position ein. Besonders der Fokus auf neue, KI-gesteuerte Funktionen hat für große Resonanz gesorgt und eröffnet neue Marktchancen in diesem Segment.

Der Erwerb von 80 Prozent der Anteile an der c-trace GmbH ermöglicht es Tomra, sein Portfolio im Bereich Abfallwirtschaft und Recycling zu erweitern und neue Digitalisierungslösungen entlang der gesamten Recyclingwertschöpfungskette zu integrieren.

Tove Andersen, Präsidentin und CEO von Tomra, erklärte dazu: „Durch die Verbindung der Tomra-Lösungen und Kundenbasis mit c-trace können wir Innovationen vorantreiben und neue Märkte erschließen. In den kommenden Jahren wird es unser oberstes Ziel sein, die internationale Präsenz von c-trace mit Hilfe der globalen Reichweite von Tomra zu stärken. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Sammel- und Recyclingquoten zu erhöhen – mehr Abfall in wertvolle Ressourcen zu verwandeln – indem wir die Recycling-Infrastruktur von Morgen gestalten.“

Die Übernahme von c-trace durch Tomra steht im Einklang mit der Strategie, die während des Capital Markets Day 2024 vorgestellt wurde, bei der das Unternehmen erklärte, dass es auch durch Übernahmen (M&A) neue Geschäftsfelder entwickeln wolle. Der Zukauf von c-trace werde Tomra dabei unterstützen, zusätzliches profitables Wachstum zu generieren, seine Einnahmequellen zu diversifizieren und seine Marktdurchdringung zu vergrößern.

Für Tomra ist c-trace aus drei Hauptgründen besonders attraktiv: Erstens verzeichnet der Markt für digitale Abfallmanagementlösungen ein starkes Wachstum und eine hohe Rentabilität. Zweitens passt dieses Segment hervorragend zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens und bietet zusätzliches Wertschöpfungspotenzial. Drittens stellt c-trace als führender Akteur den idealen Einstiegspunkt in diesen dynamischen Markt dar.

c-trace beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und erzielt 80 Prozent seines Umsatzes in Deutschland. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen ein konstantes jährliches Wachstum von mehr als 15 Prozent verzeichnet. Die Einnahmen des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten beliefen sich auf 21 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 23 Prozent.

„Wir freuen uns darauf, Teil der Tomra-Familie zu werden und sehen dies als das ideale Zuhause für die nächste Wachstumsphase von c-trace. Gemeinsam mit Tomra können wir durch Innovationszusammenarbeit zusätzliche Werte schaffen und durch die internationale Präsenz und Kundenbasis von Tomra neue Märkte erschließen“, sagen die Gründer von c-trace, Helmut Ziegler, Torsten Olschewsky und Michael Eikelmann, in einer gemeinsamen Erklärung.

Tomra wird zunächst 80 Prozent der Anteile an c-trace übernehmen, mit der Option, die verbleibenden 20 Prozent, die von den Gründern gehalten werden, nach zwei Jahren zu erwerben. Es wird erwartet, dass die Übernahme sofort gewinnbringend ist und Tomra starke Kapitalrenditen bringt – im Einklang mit den Zielen, die auf dem Capital Markets Day von Tomra gesetzt wurden.

Quelle: Tomra