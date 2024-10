TrafoNa-Promovierendentage am Wuppertal Institut

Vom 9. bis zum 11. Oktober 2024 hat das Wuppertal Institut die zweiten TrafoNa-Promovierendentage ausgerichtet: Rund 30 Promovierende aus unterschiedlichsten Forschungsdisziplinen – von Soziologie und Kulturwissenschaften über Wirtschaftswissenschaften und Produktionstechnik bis hin zu Architektur und Design – kamen im Wuppertal Institut zusammen, um sich untereinander auszutauschen, sich in der Promotionsphase zu orientieren und weiterzubilden.

TrafoNa steht für „Transformation und Nachhaltigkeit“. Ziel der Promovierendentage waren die (Weiter-)Qualifikation mit den Schwerpunkten Schreiben und Publizieren, Reflektionen zu Transformations- und transformativer Forschung, Networking sowie der Austausch über Berufsperspektiven innerhalb und außerhalb der Wissenschaft. Auf dem Programm standen Workshops, etwa zu Self Care oder dem Co-Design von Reallaboren, Vorträge und Gespräche zum wissenschaftlichen Arbeiten oder zu Perspektiven nach der Promotion – und nicht zuletzt auch die interdisziplinäre Vernetzung der Promovierenden.

„Die Teilnehmenden kamen aus ganz Deutschland – und wir haben sehr positive Rückmeldungen von ihnen bekommen. Besonders für Promovierende, die an ihren Heimatinstitutionen als einzige zu Nachhaltigkeitsthemen forschen, waren der interdisziplinäre Austausch und die Vernetzung wertvoll“, berichtet Dr. Britta Acksel, wissenschaftliche Referentin Methoden der Transformationsforschung am Wuppertal Institut. Acksel, die die Promovierendentage vonseiten des Wuppertal Instituts betreut hat, fügt hinzu: „Die TrafoNa-Promovierendentage sind ein spannendes und wissenschaftlich wertvolles Format, das wir auch in Zukunft gerne fortsetzen wollen.“

Die TrafoNa-Promovierendentage sind Teil des von der Zempelin-Stiftung geförderten Projekts TrafoNa und finden in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung und der NRW School of Governance statt.

Quelle: Wuppertal Institut