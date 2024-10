Vecoplan: Mit leistungsstarkem Digitalisierungskonzept zu effizienterem Zerkleinern

Mit dem Vecoplan Smart Center (VSC) hat Vecoplan ein Digitalisierungskonzept im Programm, mit dem Anwender die Effizienz ihrer Maschinen und Anlagen maximieren können.

Das VSC ermöglicht die digitale Vernetzung mit dem Hersteller. Die Zerkleinerungs-Spezialisten können auf die Steuerung oder das Bedienpult zugreifen und in Echtzeit Fehler erkennen, analysieren und beheben. Alle relevanten Daten und Dokumente sind online verfügbar, alle erforderlichen Maßnahmen aufgelistet. Bereits bei Investition in ein Vecoplan Produkt, ist das VSC inkludiert – ein großer Mehrwert für den Anwender, besonders für den idealen Service-Anschluss für seine Anlage.

„Integriert in unser VSC ist das Bedienpanel VSC.control“, erläutert Bastian Wienen, Gebietsvertriebsleiter im Geschäftsbereich Recycling | Waste bei Vecoplan: Es dient als Kommunikationsmedium für die moderne Steuerung. Dabei ist es nicht einfach nur ein Bedienpanel. Bastian Wienen: „Es ist das Herzstück unserer modernen Maschinensteuerung und die Hauptschnittstelle zwischen dem Bediener und der Maschine. Außerdem verbindet es diese direkt mit unserem Service-Netzwerk.“ Durch sein robustes Design eignet es sich für den Einsatz in rauer Umgebung, zum Beispiel in der Abfallwirtschaft. Die intuitive Nutzeroberfläche erleichtert die Bedienung erheblich. Über die Kommunikationsschnittstelle und die parallele Navigation lassen sich verschiedene Aufgaben gleichzeitig bewältigen.

Das VSC.control ist zudem sehr flexibel. Es lässt sich sowohl in Schaltschränke einbauen als auch als eigenständiges Bedienpult verwenden. „Dies erlaubt es uns, unterschiedliche Varianten anzubieten, die auf die spezifischen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind“, betont Bastian Wienen. „In vielen unserer Maschinen ist das VSC.control bereits als Standard integriert. Anwender können bestehende Anlagen aber auch problemlos nachrüsten und mit diesem fortschrittlichen Steuerungssystem ausstatten. Sie profitieren damit von den neuesten technologischen Vorteilen.“

Besondere Anforderungen erfüllen

Die zweite Komponente des VSC ist das VSC.connect. Diese Plattform bietet eine Vielzahl von smarten Tools, die der Maschinenbauer speziell entwickelt hat, um die Effizienz und Wartungsfreundlichkeit der Maschinen zu verbessern. Durch VSC.connect kann der Kunde seine Anlage online vernetzen und auf zusätzliche Serviceleistungen zugreifen. „Der Remote Service ermöglicht es uns, Probleme aus der Ferne zu diagnostizieren und zu beheben“, berichtet der Vecoplan-Experte. „Damit lassen sich die Stillstandzeiten der Zerkleinerer minimieren.“

Inbetriebnahmen können zudem online durchgeführt werden, was den Start neuer Maschinen vereinfacht. Dazu kommt: Kunden haben die Möglichkeit, wichtige Leistungskennzahlen (KPIs) zu überwachen. Sie maximieren so die Produktivität der Anlage und minimieren Ausfallzeiten. Eine Media-Datenbank stellt zudem umfangreiche Informationen und Dokumentationen bereit, mit denen sich die Maschinen leichter warten und betreiben lassen. Den Bedienern stehen auch Tutorials zur Verfügung, die ihnen Rüstvorgänge einfach und visualisiert erklären, etwa wie sie Schneidkronen tauschen oder Gegenmesser einstellen können. „Diese beiden Bausteine arbeiten zusammen und stellen damit eine hohe Effizienz und optimale Betriebsbedingungen sicher“, verspricht Bastian Wienen.

Das Vecoplan Smart Center bietet ein umfassendes Dashboard, das alle relevanten Informationen in Echtzeit anzeigt. Der Anwender kann darüber auch historische Daten abrufen sowie den Maschinenbetrieb detailliert analysieren und optimieren. Durch die integrierten Kameras hat er die Möglichkeit, visuelle Inspektionen durchzuführen, ohne vor Ort sein zu müssen. All diese Funktionen zusammen bieten ihm einen vollständigen Überblick und erleichtern die Überwachung und Steuerung der Anlagen erheblich. Die mit dem VSC ausgestatteten Maschinen unterstützen Betreiber zudem, indem sie Meldungen wie einen Störungsfall oder eine anstehende Warnung direkt auf das digitale Endgerät des Bedieners und des Produktionsleiters übermitteln.

Flexibel finanzieren

Vecoplan bietet nun auch flexible Finanzierungsmodelle an. „Wir verstehen, dass Investitionen in neue Technologien und Anlagen eine große finanzielle Belastung darstellen können“, sagt Bastian Wienen. „Daher haben wir nicht nur maßgeschneiderte Leasingmodelle, sondern auch flexible Finanzierungmodelle wie die Pay-Per-Use-Finanzierung.“ Dies ermöglicht es Kunden, ihre Maschinen bedarfsgerecht zu betreiben, da sie nur die tatsächlich genutzte Leistung bezahlen. Interessant ist das insbesondere für Unternehmen mit saisonalen Schwankungen oder unregelmäßigem Bedarf. So können sie von den Vorteilen der Lösungen profitieren, ohne ihre Liquidität zu gefährden.

Das erweiterte Dienstleistungsportfolio

Neben den digitalen Services hat Vecoplan auch sein Dienstleistungsportfolio erweitert. Der Maschinenbauer bietet unterschiedliche Wartungspakete an, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Diese Programme helfen, die Investitionen durch kontinuierliche und vorbeugende Maßnahmen zu schützen. „Wir haben die Maschinen und Anlagen im Blick und können alles dafür tun, um kostenintensive Ausfälle oder Serviceeinsätze zu verhindern“, beschreibt Bastian Wienen. „Dadurch optimieren wir die Wartungskosten und bieten unseren Kunden eine höhere Sicherheit.“

Quelle: Vecoplan AG