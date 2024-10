Kommunen und Hochschulen setzen verstärkt auf Recyclingpapier mit dem Blauen Engel

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat gestern im Bundesumweltministerium in Berlin die Sieger des Papieratlas 2024 ausgezeichnet: In den drei Wettbewerben setzen sich die „Recyclingpapierfreundlichste Stadt“ Bremen, der „Recyclingpapierfreundlichste Landkreis“ Cochem-Zell und die „Recyclingpapier-freundlichste Hochschule“ Niederrhein an die Spitze.

Offenbach am Main, der Ostalbkreis und die TH Aschaffenburg sind „Aufsteiger des Jahres“. Sonderauszeichnungen als „Mehrfachsieger“ erhalten Bonn für 15 Jahre, sowie Erlangen und der Kreis Paderborn für jeweils 5 Jahre Bestleistungen. Der von der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) und ihren Partnern veröffentlichte Papieratlas verzeichnet gesteigerte Recyclingpapierquoten und eine neue Rekordbeteiligung von 244 Kommunen und Hochschulen.

Die Einsatzquoten von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel liegen in allen drei Wettbewerben über dem Niveau des Vorjahres: Die 99 teilnehmenden Groß- und Mittelstädte erreichen über 90 Prozent, die 91 Landkreise über 85 Prozent und die 54 Hochschulen knapp 70 Prozent. Gemeinsam bewirken die Teilnehmer damit in nur einem Jahr eine Einsparung von 130 Gigawattstunden Energie, 576 Millionen Litern Wasser und über 2.000 Tonnen CO 2 -Äquivalenten.

„Die neue Rekordbeteiligung unterstreicht die große Bedeutung, die dem Papieratlas als Messlatte für eine nachhaltige öffentliche Papierbeschaffung zukommt“, betont Marc Gebauer, Sprecher der Initiative Pro Recyclingpapier. „Besonders erfreulich ist, dass die durchschnittlichen Recyclingpapierquoten sich in allen drei Wettbewerben positiv entwickelt haben und die Teilnehmer damit messbare ökologische Einspareffekte erzielen.“

Der Papieratlas dokumentiert seit 2008 jährlich den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten in deutschen Städten, seit 2016 auch in Hochschulen und seit 2018 in Landkreisen. Kooperationspartner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Hochschulverband. Die Wettbewerbe stehen unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltministerin Steffi Lemke.

Quelle: Initiative Pro Recyclingpapier