Liebherr eröffnet neue Niederlassung in Schüttorf

Die neue Liebherr-Niederlassung in Schüttorf fasst die beiden bisherigen Standorte in Münster und Lingen an einem zentralen Ort zusammen.

Mit dem Neubau feiert die 2011 gegründete Liebherr-Baumaschinen Vertriebs- und Service GmbH einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt, um den Service für die Kunden kontinuierlich zu optimieren. In die neue Niederlassung investierte die Firmengruppe rund zwölf Millionen Euro. Diese bietet durch die sehr verkehrsgünstige Lage in der Nähe des Autobahnkreuzes A30/A31 eine gute Erreichbarkeit für die betreuten Gebiete.

Die neue Niederlassung in Schüttorf ist für die Betreuung für Baumaschinen aus dem Liebherr-Erdbewegungsprogramm zuständig. Das Leitungsportfolio umfasst vom regelmäßigen Service bis hin zur Generalüberholung alle Dienstleistungen rund um die entsprechende Liebherr-Maschine. Zudem dient der neue Standort auch als Mietstation für die Liebherr-Mietpartner GmbH.

Bewährte Liebherr-Servicequalität

„Wir freuen uns sehr, über die Eröffnung unseres neuen Standortes in Schüttorf. Damit setzen wir ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Präsenz in der Region. Mit der neuen Niederlassung werden wir den Service vor Ort weiter optimieren und damit unseren Kunden höchste Qualität und einen bestmöglichen Service bieten“, erklären die beiden Geschäftsführer der Liebherr-Baumaschinen Vertriebs- und Service GmbH und der Liebherr-Mietpartner GmbH, Alexander Sattler und Stefan Oremek, gemeinsam.

Auf der neuen 17.800 m² großen Fläche entstanden fünf helle und hochwertig ausgestattet Hallenschiffe samt Montagegrube (1.350 m²), ein Verwaltungsgebäude (600 m²), ein Waschplatz (200 m²) sowie eine offene Lagerfläche. Zudem wurde auf dem Hallendach eine Photovoltaikanlage installiert. Derzeit sind am Standort Schüttorf rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Buntes Rahmenprogramm zur Standorteröffnung

Anlässlich der Eröffnung waren Kunden und Geschäftspartner in die neue Vertriebs- und Serviceniederlassung eingeladen. Neben der Besichtigung des Standortes konnten die Besuchenden die Liebherr-Technik hautnah in einer Maschinenausstellung erleben. Hier waren neben verschiedensten Maschinen aus dem Liebherr-Erdbewegungsprogramm auch ein Schnelleinsatzkran 33 L sowie der Liduro Power Port LPO 100 zu sehen. Begleitend dazu konnte auf einer Foodtruck-Meile geschlemmt werden und für die Kleinsten gab es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit vielen Aktivitäten.

Kontinuierliche Weiterentwicklung und Kundennähe

Zur Bewältigung der steigenden Nachfrage nach Miet- und Servicedienstleistungen gründete Liebherr die Liebherr-Mietpartner GmbH sowie die Liebherr-Baumaschinen Vertriebs- und Service GmbH. Seit ihrer Entstehung verzeichnen beide Unternehmen ein stetiges Wachstum und betreiben mittlerweile mehrere Standorte, um ihren Kunden möglichst nah zu sein. Aktuell betreibt die Liebherr-Mietpartner GmbH 16 Mietstationen in ganz Deutschland, die Mietflotte umfasst mehr als 1.200 Liebherr-Produkte. Die Liebherr-Baumaschinen Vertriebs- und Service GmbH betreut ihre Kundschaft an 14 Standorten bundesweit und bietet umfassende Leistungen in den Bereichen Vertrieb und Service.

Quelle: Liebherr-International Deutschland GmbH