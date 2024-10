Zukunftskonzept des Textilrecyclers SOEX in Eigenverwaltungsverfahren forcieren

Die Geschäftsführung der SOEX-Gruppe, einem der führenden Unternehmen im Bereich Textilrecycling und Kreislaufwirtschaft in Deutschland, hat beim zuständigen Amtsgericht in Reinbek Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt.

Das Gericht folgte diesem Antrag und bestellte Rechtsanwalt Dr. Matthias Wolgast von der Münzel & Böhm Partnerschaftsgesellschaft mbB als vorläufigen Sachwalter. Als erfahrene Sanierungspraktiker erweitern Oliver Dankert und Harald Ick von der renommierten Sozietät GÖRG die Geschäftsführung als Chief Insolvency Officer (CIO). Der Geschäftsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt, Löhne und Gehälter sind bis einschließlich November 2024 abgesichert.

„Die Belegschaft ist darüber informiert, dass wir das Zukunftskonzept von SOEX mit einem neuen Investor forcieren wollen“, erläutert Dankert. „Dazu setzen wir gerade einen geordneten M&A Kaufprozess auf“.

SOEX-Geschäftsführer Fred Ponath ergänzt: „Auf anstehende gesetzlichen Entwicklungen, wie die geplante erweiterte Herstellerverantwortung in der EU oder die Einführung getrennter Textilsammlungen ab 2025, sind wir mit unserem Zukunftskonzept gut vorbereitet. Sie bieten SOEX eine Chance für weiteres Wachstum im Bereich des nachhaltigen Textilrecyclings“.

Der Antrag war geboten, da traditionelle Märkte in Osteuropa weggebrochen sind, während Wettbewerber aus Asien gleichzeitig die Märkte mit ihren Überkapazitäten unter Druck setzen. Dies hat kurzfristig zu außergewöhnlichen Ertrags- und Liquiditätseinbußen geführt. In den abgelaufenen Geschäftsjahren erwirtschaftete die Unternehmensgruppe mit knapp 460 Mitarbeitenden in Deutschland und einem Tochterunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro. Die SOEX Processing Middle East FZE ist von dem Eigenverwaltungsverfahren nicht betroffen. Für sie wurde kein Insolvenzantrag gestellt.

Im vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren befinden sich die SOEX Textil-Verwertungsgesellschaft m.b.H. (Ahrensburg, rund 130 Beschäftigte), die SOEX Processing Germany GmbH (Bitterfeld-Wolfen, rund 300 Beschäftigte), die SOEX Recycling Germany GmbH (Bitterfeld-Wolfen, neun Beschäftigte) sowie die I:Collect GmbH (Ahrensburg, 17 Beschäftigte). Für diese Gesellschaften wurde jeweils Dr. Wolgast als vorläufiger Sachwalter bestellt.

Seit über 40 Jahren sammelt, sortiert und recycelt die SOEX-Gruppe Altkleider und Schuhe, um diese in den Materialkreislauf zurückzuführen. SOEX verfolgt das Ziel, Textilabfälle zu minimieren und Ressourcen zu schonen, indem sie Alttextilien entweder für die Wiederverwendung aufbereiten oder deren Materialien recyceln. Die Unternehmensphilosophie ist darauf ausgerichtet, eine echte Kreislaufwirtschaft zu schaffen, bei der Textilien und Schuhe möglichst vollständig wiederverwertet werden, anstatt auf Deponien zu landen oder verbrannt zu werden. Mit diesen Dienstleistungen trägt die SOEX Gruppe aktiv dazu bei, Textilabfällen zu reduzieren und nachhaltige Recyclingmethoden zu fördern.

Für eines der führenden Unternehmen im Bereich Alttextilien und -schuhe bieten neue gesetzliche Entwicklungen, wie die geplante erweiterte Herstellerverantwortung in der EU und die Einführung getrennter Textilsammlungen ab 2025, große Chancen: Diese Maßnahmen könnten das Sammelaufkommen von Alttextilien steigern und dem Unternehmen durch seine fortschrittlichen Sortier- und Recyclingtechnologien ermöglichen, seine Marktstellung weiter auszubauen.

Quelle: tsc.komm / SOEX