Ertüchtigte Multifunktionsfläche der Messe Karlsruhe bietet einzigartige Infrastruktur

Nach etwa einem Jahr Bauzeit wurde das Peter-Groß-Bau Areal der Messe Karlsruhe am Dienstag, 1. Oktober 2024, feierlich eröffnet.

Ob Outdoorveranstaltungen mit Ausstellungs- und Showflächen, Open-Air-Events oder reine Parkierungsfläche: Das Freigelände, an die Messehallen direkt angeschlossen, ist ganzjährig witterungsunabhängig und multifunktional für verschiedenste Veranstaltungen nutzbar. Die gebotene Infrastruktur auf 82.000 Quadratmetern mit installierten Wasser-, Strom- und Technikanschlüssen ist in ihrer Form in Deutschland derzeit einzigartig. Die Messe Karlsruhe besitzt nun ein Freigelände mit insgesamt 105.000 Quadratmetern, welches zu den drittgrößten Außengelände einer deutschen Messegesellschaft zählt, in Baden-Württemberg sogar das größte.

„Die Ertüchtigung ist eine Investition in eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Messe. Dank ihrer ausgezeichneten technischen Infrastruktur kann das ertüchtigte Peter-Gross-Bau Areal für verschiedenste Veranstaltungen genutzt werden und bietet Open Air Kultur Events oder Outdoor-Messen ein optimales Angebot für emotionale Live-Erlebnisse. Schon heute ist die Messe Karlsruhe anerkannter Veranstalter für professionelle Live-Demonstrationsmessen. Unsere marktführende Kompetenz in diesem Segment können wir mit dem neuen Freigelände in Zukunft noch stärker und kundennäher unter Beweis stellen. Unser Dank gilt allen, die diese Investition ermöglicht und umgesetzt haben“, sagt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe.

„Die Messe Karlsruhe ist seit Jahrzehnten erfolgreiche Gastgeberin von verschiedensten Eventformaten. Mit ihren Veranstaltungen bringt sie neue Ideen und Innovationen nach Karlsruhe und Karlsruhe in die Welt“, sagt Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup. „Ihre Kompetenz in Sachen Outdoorevents hat das Team der Messe Karlsruhe bereits eindrücklich bei Fachmessen wie der RATL gezeigt und ich freue mich daher sehr, dass sie mit der Ertüchtigung des Peter-Gross-Bau Areals diese Kompetenz und damit auch ihr Portfolio an Veranstaltungen unter freiem Himmel – seien es Messen oder Kulturevents – noch weiter ausbauen kann. Auch der Messe- und Kongressstandort Karlsruhe selbst erhält damit eine enorme Aufwertung.“

Ideale Bedingungen für Outdoor-Messen

Die Belegung des ertüchtigten Areals sieht beispielsweise Outdoor-Messen wie die RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE (RATL) vor, deren Besonderheit sich in der Demonstration von Maschinen und Fahrzeugen darstellt. Die versickerungsfähige Bodenbeschaffenheit sowie eine stabile Elektro- und Wasserversorgung, ein neues Verkehrsleitkonzept, die Umzäunung des gesamten Geländes inklusive Videoüberwachung und Ausleuchtung der gesamten Fläche sowie eine breite WLAN-Infrastruktur, schaffen die Voraussetzungen für einen idealen Messeauftritt. Auch die Kombination des Freigeländes mit den Messehallen ist möglich. So plant beispielsweise die Nutzfahrzeugmesse NUFAM für ihre Ausgabe 2025 eine Erweiterung der Außengeländepräsentation. Durch die ebenfalls vorhandenen LKW-Stellplätze wird sich auch die Auf- und Abbaulogistik rund um die Veranstaltungen wesentlich verbessern.

Optimaler Rahmen für Open Air Kulturevents

Die Nutzung der Fläche durch Kultur-Veranstaltungen ist in den Sommermonaten abseits des Messegeschäfts ebenfalls wieder möglich. Bereits in den vergangenen Jahren wurde das Areal von Kulturveranstaltungen genutzt und lockte zahlreiche Musikfans nach Rheinstetten, beispielsweise zum Hook Up Festival oder der Kulturbühne. Nun bietet es auch für Events mit bis zu 36.000 Besuchenden Platz.

PKW, Bus, e-Mobil oder Wohnmobile: Ausreichend Parkplätze vorhanden

Insbesondere in den veranstaltungsstarken Herbst- und Wintermonaten wird die Fläche als witterungsunabhängige Parkierungsfläche genutzt, die großen Bedarf an Parkflächen haben, oder den aufgewerteten Eingang Ost als Eingang nutzen. Dazu gehören die art KARLSRUHE, die Einstieg Beruf, die offerta oder TIERisch gut. Bis zu 2.500 PKW, 80 e-Ladepunkte, ausreichend Parkplätze für LKW und Busse sowie Wohnmobilstellplätze einschl. Ver-und Entsorgungsstationen sowie Haltepunkte für Taxen und Busse wurden geschaffen. In veranstaltungsfreien Zeitfenstern wird das Gelände auch noch anderweitig genutzt, die Messe Karlsruhe vermietet die Fläche beispielsweise an die Firma Bosch im Rahmen des Bosch-Secure Truck Parking (BSTP), vor dem Hintergrund des erhöhten Bedarfes an sicheren Lkw-Übernachtungsmöglichkeiten nahe der Bundesautobahn 5.

Nachhaltigkeit im Fokus

Um die Fläche ganzjährig witterungsunabhängig vorhalten zu können und gleichzeitig ökologisch nachhaltig zu erschließen, ist die Oberfläche – bis auf die entstehenden Fahrstraßen – versickerungsfähig. Circa 70% der Oberfläche sind begrünt und stellt sich optisch als Schotter-Rasenfläche dar. Hinzu kommen großzügige Pflanzflächen mit 120 Bäumen und 800 Sträuchern zur Abgrenzung an das angrenzende Gewerbegebiet.

Quelle: Karlsruher Messe- und Kongress GmbH