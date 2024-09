AZuR stößt in neue Dimensionen vor: Krone ist der erste Fahrzeughersteller im Netzwerk

Der Trailerhersteller Krone, einer der größten in Europa, hat sich dem Netzwerk Allianz Zukunft Reifen (AZuR) angeschlossen, um gemeinsam mit den derzeit 80 Partnern an einer der drängenden Herausforderungen unserer Zeit zu arbeiten: Nachhaltigkeit in der Reifen-Kreislaufwirtschaft.

Krone unterhält bereits Geschäftsbeziehungen zu diversen AZuR-Partnern, sodass die Mitgliedschaft im Netzwerk nach Aussage der Verantwortlichen der logische nächste Schritt ist. Auf der IAA Transportation 2024 in Hannover präsentierte Krone als erster Trailerhersteller seinen eigenen runderneuerten Reifen, den Krone R:Tyre. AZuR-Netzwerk-Koordinatorin Christina Guth freut sich über den Beitritt eines der führenden Trailerhersteller Europas und hofft, dass sich „dem guten Beispiel von Krone weitere Fahrzeughersteller anschließen.“

Kreislaufwirtschaft für Reifen gemeinsam nachhaltig und effizient gestalten

Reifen sind nicht nur eine der zentralen Verschleißkomponenten von Trailern, sondern auch das zentrale Element, welches Fahrzeug und Straße miteinander verbindet. Der Einfluss der Bereifung auf den Kraftstoffverbrauch und den CO2-Ausstoß ist dabei erheblich. Dank Digitalisierung und partnerschaftlicher Zusammenarbeit eröffnen sich heute neue Möglichkeiten, die Kreislaufwirtschaft für Reifen nachhaltig und effizient zu gestalten.

„Wir sind davon überzeugt, durch das AZuR-Netzwerk, dessen Wissen sowie durch offenen und innovativen Austausch mit den Partnern die Nachhaltigkeit in der Transportbranche gemeinsam vorantreiben zu können. So können Entscheidungen herbeigeführt und Lösungen entwickelt werden – für eine nachhaltigere und wirtschaftlichere Transportwirtschaft“, so Krone Geschäftsführer Ralf Faust.

Krone stellt AZuR-Partnerschaft und runderneuerte Trailer-Reifen auf der IAA vor

Auf dem Krone Messestand der IAA Transportation 2024 wurde der Beitritt des Trailerherstellers zum AZuR-Netzwerk offiziell bekannt gemacht. Im Rahmen der IAA präsentierte Krone zudem als erster Trailerhersteller seinen eigenen runderneuerten Reifen, den Krone R:Tyre. Dieser innovative Reifen spart im Vergleich zu einem Neureifen zwei Drittel der Rohstoffe, 60 Prozent CO2-Emissionen sowie 50 Prozent Energie ein.

AZuR präsentierte der Transport- und Logistikbranche in Hannover runderneuerte Nfz-Reifen (für alle Achsen) als rundum überzeugende Lösung zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Betriebskosten im Straßengüterverkehr. Runderneuerte bieten erwiesenermaßen dieselbe Qualität, Sicherheit, Laufleistung und Performance wie vergleichbare Neureifen. Sie haben zudem eine deutlich bessere Ökobilanz und erreichen ein besseres Leistung-Kosten-Verhältnis.

Um die Runderneuerungsquote signifikant steigern zu können, muss bereits bei der Neureifenherstellung auf die Qualität der Karkassen geachtet werden. Es muss eine Lösung entwickelt werden, um runderneuerungsfähige Altreifen effizient zu identifizieren. Dazu leistet die TH Köln im Rahmen eines Project Workshops einen wertvollen Beitrag, der am AZuR-Stand auf der IAA vorgestellt wurde. Die Zielsetzung besteht darin, Prüfkriterien und Analysemethoden für die schnelle, zuverlässige Beurteilung der Runderneuerungsfähigkeit von Altreifen zu entwickeln.

Krone unterstreicht sein Engagement für eine nachhaltige Transportwirtschaft

Karsten Küwen, Geschäftsführer bei ECR Solutions und Leiter Service Excellence bei Krone Trailer, ergänzt: „Bereits heute arbeiten wir erfolgreich mit verschiedenen Partnern des Netzwerks zusammen, um einen ganzheitlichen Prozess vom Reifenwechsel bis hin zur Vermarktung der runderneuerten Reifen abzubilden, etwa über unseren Online-Shop oder durch alternative Recyclingverfahren,. Der Beitritt zum AZuR-Netzwerk ist für uns der logische nächste Schritt, um noch weitergehende Lösungen zu entwickeln.“

Mit diesem Schritt unterstreicht Krone sein Engagement für eine nachhaltige Transportwirtschaft und eine zukunftsfähige Reifen-Kreislaufwirtschaft.

Über die Allianz Zukunft Reifen (AZuR)

AZuR engagiert sich seit dem Jahr 2020 europaweit für eine nachhaltige Reifen-Kreislaufwirtschaft. Gebrauchte Reifen sollen möglichst zu 100 Prozent wiederverwendet oder verwertet werden, um Abfälle zu vermeiden, CO2-Emissionen zu senken, natürliche Ressourcen zu schonen und Mensch wie Umwelt zu schützen. Über 80 AZuR-Partner aus Industrie, Handel und Wissenschaft decken alle Sektoren der nachhaltigen Circular Economy von Reifen ab – von der nachhaltigen Neureifen-Herstellung und zertifizierten Sammlung gebrauchter Reifen über die Reparatur und Runderneuerung von Pkw- und Nfz-Reifen, bis hin zur stofflichen und chemischen Verwertung der in Altreifen enthaltenen Rohstoffe.

Im interdisziplinären Teamwork werden neue Wege und Lösungen für einen ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Reifen-Kreislauf entwickelt. Dabei kommt den Universitäten im AZuR-Netzwerk eine besondere Bedeutung zu. Diese liefern mit wissenschaftlich fundierten Studien und Forschungen wertvolle Impulse, um den Stoffkreislauf zu schließen.

Auf der TyreXpo Asia 2023 in Singapur wurde die AZuR mit dem Recircle Award in der Kategorie Circular Economy ausgezeichnet. Im November 2023 erhielt AZuR für die Studie zur positiven Ökobilanz der Runderneuerung den „Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2024“.

Mehr über AZuR erfahren Sie hier: https://azur-netzwerk.de

Quelle: AZuR-Netzwerk / CGW GmbH