Ravindra Heraeus erwirbt Katalysator- und Recyclingstandort von Arora Matthey

Ravindra Heraeus, eines der renommiertesten Unternehmen für Edelmetallprodukte in Indien, erwirbt den Standort in Vizag von Arora Matthey. Der dortige Betrieb ist auf die Produktion und das Recycling von Edelmetallkatalysatoren spezialisiert.

Ravindra Heraeus Private Limited erwirbt das Geschäft von Arora Matthey in Vizag, Indien, und wird den Betrieb mit über 70 Mitarbeitenden weiterführen. Die Kunden des Unternehmens kommen vor allem aus der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Sie profitieren durch die Übernahme künftig vom Angebot an hochwertigen Edelmetallkatalysatoren und modernster Recyclingtechnologie von Heraeus.

„Wir freuen uns sehr, das Geschäft zu übernehmen. Arora Matthey hat langjährige Beziehungen zu seinen Kunden, und wir sind entschlossen, ihnen weiterhin führende Katalysator- und Recyclinglösungen anzubieten“, sagte Shailesh Choksi, Geschäftsführer von Ravindra Heraeus. Das Unternehmen produziert bereits heterogene Edelmetallkatalysatoren an seinem Hauptstandort in Udaipur. „Dies ermöglicht es uns, unsere Präsenz an einem vorteilhaften Standort in Südindien weiter auszubauen, ganz im Einklang mit unserem Bestreben, einen kundennahen Service zu bieten.“ Die Übernahme folgt auf mehrere, umfangreiche Investitionen in den Hauptstandort des Unternehmens in Udaipur, um die Kapazitäten und Fähigkeiten in den Bereichen Pyrometallurgie und nasschemisches Recycling zu erweitern.

„Dies ist eine hervorragende Ergänzung für Ravindra Heraeus. Sie ermöglicht uns eine stärkere Beteiligung am indischen Wachstumsmarkt der Pharmaindustrie und baut unsere weltweit führende Position im Edelmetallrecycling weiter aus“, erklärten Steffen Metzger und Stefan Staubach, Geschäftsführer von Heraeus Precious Metals.

Ravindra Heraeus ist eines der renommiertesten Unternehmen für Edelmetallprodukte in Indien. Das Joint Venture gehört zu gleichen Teilen der Familie Ravindra Choksi und Heraeus. Mit dem Erwerb des Arora Matthey-Standortes in Vizag erweitert Ravindra Heraeus nicht nur sein operatives Geschäft, die Investition zeigt auch das starke Engagement von Heraeus auf dem indischen Markt. Das Joint Venture feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.

„Wir freuen uns, den Standort zu übernehmen und gemeinsam mit dem Team vor Ort den Wachstumskurs fortzusetzen“, betont Shailesh Choksi. Am Standort werden edelmetallhaltige Katalysatoren hergestellt, die in der chemischen und pharmazeutischen Industrie eingesetzt werden. Das Angebot umfasst sowohl heterogene Katalysatoren, die Platingruppenmetalle auf einer Vielzahl von Katalysatorträgern enthalten, als auch homogene Katalysatoren. Darüber hinaus werden verbrauchte Katalysatoren zurückgegeben und recycelt, so dass ein vollständiger Kreislauf gewährleistet ist und knappe Edelmetalle im Wirtschaftskreislauf gehalten werden.

Quelle: Heraeus Precious Metals