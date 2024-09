Deutscher Verpackungspreis für innovatives Gemeinschaftsprojekt

Nestlé Deutschland, DUO PLAST und der Grüne Punkt haben gemeinsam auf der FACHPACK in Nürnberg den Deutschen Verpackungspreis entgegengenommen. Die drei Unternehmen haben neue Dehnhauben entwickelt, die in der Mittelschicht bis zu 20 Prozent Systalen® LDPE Rezyklat aus dem Gelben Sack bzw. der Gelben Tonne enthalten.

Zum ersten Mal kommen damit Post-Consumer-Rezyklate (PCR) aus der haushaltsnahen Sammlung in einem derart anspruchsvollen Produkt zum Einsatz.

Für dieses innovative Produkt haben die drei Partner einen Deutschen Verpackungspreis in der Kategorie Logistik & Materialfluss erhalten. „Ich bin sehr stolz auf diese wichtige Auszeichnung, denn sie zeigt einmal mehr, wie wichtig und fruchtbar die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette ist“, freut sich Andreas Kappel, Leiter Business Development des Grünen Punkts. „Wenn alle an einem Strang ziehen, lassen sich bahnbrechende Innovationen entwickeln und in den Markt bringen.“

„Hervorhebenswert ist, dass der Gesamtanteil von PCR bei 30 % liegt und der Anteil von gut verfügbarem Material aus dem Gelben Sack, bei durchschnittlich 13,2 % liegt – mit der Erwartung diesen zu steigern“, schreibt die Jury. Nestlé Deutschland hatte die Dehnhaube auf verschiedenen Produktpaletten im Echtbetrieb getestet. Ein Qualitätsnachteil gegenüber herkömmlichen Dehnhauben war nicht feststellbar.

Das Potenzial für den Einsatz von Rezyklaten in Dehnhauben ist groß, denn sie erfreuen sich zur Transportsicherung von Paletten immer größerer Beliebtheit. Rezyklate zu verwenden schont dabei das Klima: Jedes Kilogramm Systalen® LDPE, das neuen Kunststoff ersetzt, spart die Emission von ca. einem halben Kilogramm klimaschädlichen Treibhausgasen (gemessen in CO2-Äquivalenten).

Quelle: Der Grüne Punkt